Cosenza: il Pride colora la città, in tanti sfilano per le vie del centro

“Senza esclusione” è un impegno concreto per la comunità LGBTQIA+: per una scuola aperta, per una sanità accessibile, per il riconoscimento dei diritti civili, per il contrasto a ogni forma di discriminazione. Il Pride è una festa, sì — ma è anche un presidio di democrazia e una chiamata alla responsabilità collettiva. Per questo invitiamo tutti e tutte a partecipare, a portare la propria voce, i propri colori, la propria storia”, affermano gli organizzatori.