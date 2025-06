Cosenza, denuncia di abuso di autorità e falsificazione medico-scientifica: un caso di frode nel laboratorio di Virologia dell’Ospedale Annunziata

StrettoWeb

“Il sottoscritto Ing. Giuseppe Reda, già ricercatore presso Dipartimento di Chimica UNICAL, membro del PATTO VERA SCIENZA, nato a Fiumefreddo Bruzio il 23/12/1957 e residente in Mendicino(CS) alla Via Costantino Mortati n. 24, Cell. 3496686226, Email: redagiuseppe@hotmail.com, Pec: giuseppe.reda.3513@ingpec.eu, con il presente atto dichiara di sporgere, come in effetti sporge, denuncia nei confronti del Direttore F.F. e/o responsabile del Laboratorio di Virologia Clinica e Molecolare dell’Ospedale Annunziata di Cosenza, e di chiunque e per tutti i reati per i quali l’Autorità Giudiziaria li riterrà responsabili nei fatti di seguito esposti”. Lo afferma in una nota l’Ing. Giuseppe Reda.

“Il presente atto ha la finalità di porre all’attenzione di questa Ecc.ma Procura della Repubblica accadimenti inerenti alla tragica situazione sociale che si è venuta a creare, e non solo, affinché gli organi competenti possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti ed in particolare abuso di autorità, comportamento fraudolento e falsificazione medico-scientifica, falsità in atti art. 479 c.p, truffa art. 640 c.p, diffusione di notizie false atte a turbare l’ordine pubblico art 656 cp, procurato allarme art 658 cp, le cui conseguenze sono molto più gravi di quanto possa essere immaginato”.

“Il laboratorio, struttura fondamentale nella sorveglianza delle infezioni ospedaliere, esplica la sua attività nel campo della diagnostica virologica con servizi di consulenza nella disciplina suddetta. Vi sono inoltre settori di diagnostica microbiologica avanzata in epatiti virali A, B, C, D, E e valutazione delle resistenze, monitoraggio virologico e immunologico delle immunodeficienze naturali ed acquisite (HIV) e farmaco resistenza alle terapie antiretrovirali. Le indagini sierologiche specifiche eseguite nel suddetto settore sono di seguito elencate. Sierodiagnosi virali:Virus dell’Epatite ed AIDS : HAV,HBV,HCV,HDV,HEV, e HIV. Diagnostica delle infezioni materno fetali : Toxoplasma, Rosolia, Citomegalovirus, Herpes simplex 1/2, Parvovirus B19. Sierodiagnosi virali per infezioni da West Nile virus, Chikungunya virus, virus Toscana, Hantavirus, Picornavirus (Coxsackie-Echovirus), virus Respiratorio Sinciziale, virus Influenzali, virus Parainfluenzali, Adenovirus, Poliovirus, virus TBE, virus Coriomeningite linfocitaria, virus Morbillo, virus Parotite, virus Varicella-Zoster, virus Epstein Barr, HHV6, HHV8″.

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA

Dott.ssa Francesca Greco, Direttore f.f. UOC M&V Dirigente Medico di I livello, Responsabilità di Struttura Semplice in “Microbiologia Molecolare e Diagnostica Infezioni Materno-Infantili”

Dr Robert Tenuta Dirigente Biologo di I livello, , Responsabilità di Struttura Semplice in “Micobatteriologia ed Immunologia delle epatiti virali e AIDS”

Dr Roberto Caruso Dirigente Medico di I livello, Responsabilità Delegata del Settore di Immunopatologia e Sieroimmunologia Virale

Dr Daniela Perugini Dirigente Biologo di I livello, Responsabilità Delegata del Settore Immunopatologia e Microbiologia

Dr Saveria Dodaro Dirigente Biologo di I livello, Responsabilità Delegata del Settore Batteriologia e Immunopatologia

Dott.ssa Maria Vittoria Mauro Dirigente Biologo di I livello, Responsabilità Delegata del Settore biologia molecolare diagnostica Papillomavirus

Olga Savino Tecnico di laboratorio Biomedico Responsabilità delegata Settore di Batteriologia e Micobatteriologia

Bice Casazzone Tecnico di laboratorio Biomedico Responsabilità delegata Settore di Batteriologia e Micobatteriologia

Carmela Gaccione Tecnico di laboratorio Biomedico Responsabilità delegata Settore di Batteriologia

Nadia Elia Tecnico di laboratorio Biomedico Responsabilità delegata Settore di Biologia Molecolare

Antonella Gagliardi Tecnico di laboratorio Biomedico Responsabilità delegata Settore di Immunopatologia

Tecnico di laboratorio Biomedico Responsabilità delegata Settore di Immunopatologia e Sieroimmunologia Virale

Anna Maria Giandomenico Tecnico di laboratorio Biomedico Responsabilità delegata Sieroimmunologia Virale, Batterica e Parassitologia, infezioni Materno Fetali

Luigi Nudo Tecnico di laboratorio Biomedico Responsabilità delegata Settore di Batteriologia

Paola Pingitore Tecnico di laboratorio Biomedico Responsabilità delegata Settore di Biologia Molecolare

“La virologia è la branca della microbiologia che studia i fantomatici “virus”, le loro caratteristiche biologiche, i meccanismi di replicazione, la loro evoluzione e le interazioni con gli organismi ospiti. Questa disciplina scientifica è fondamentale per comprendere, prevenire e trattare le malattie virali che colpiscono esseri umani, animali e piante. Nella vita quotidiana, la virologia ha un impatto enorme sulla salute pubblica: dall’influenza stagionale alle pandemie come quella da COVID-19, dalle epatiti virali all’HIV, i fantomatici “virus” rappresentano una delle principali cause di malattia nel mondo. La comprensione dei meccanismi virali è poi alla base dello sviluppo di vaccini e farmaci antivirali”.

“Ebbene alla base della “esistenza” del suddetto laboratorio, c’è la diagnosi di laboratorio che testimonia l’infezione da parte di un determinato e fantomatico “virus”. All’origine di tale fraintendimento (o potremmo dire frode) ci sono gli studi di Rudolf Virchow. La Teoria Cellulare, fondata da Virchow nel 1858, è alla base della BIOLOGIA MODERNA. Secondo questa visione tutta la vita e tutte le malattie si originano da una sola cellula, la quale è in qualche modo ostaggio di un “virus” e inizia a deteriorarsi per poi diffondere quel “virus”. Ciò portò alla fondazione della PATOLOGIA CELLULARE, dalla quale deriva la TEORIA DEI GERMI. Verso la metà degli anni Settanta dell’Ottocento, Pasteur formulò l’ipotesi che ogni malattia contagiosa fosse causata da un microbo specifico, una generalizzazione che sarebbe stata chiamata ‘teoria dei germi’. Il 20° secolo celebrò onori a Pasteur e gli conferì il dubbioso titolo di “Padre della teoria dei germi nella malattia”. Tale teoria ovviamente fu accolta a braccia aperte dall’establishment medico-scientifico, che iniziava ad affermarsi verso la svolta del secolo. Nacque così il germe maligno che invadeva il corpo, annientava le difese, si moltiplicava nei tessuti, proliferava, causava infezioni, malattie e distruggeva alla fine l’organismo. Tale teoria continua ad essere propagandata dal moderno sistema medico, basato su una velenosa e tossica farmacopea, sempre più nelle mani delle lobby, il cui prestigio, i cui profitti e il cui potere dipendono largamente dalla fiducia in questa assurda teoria” continua l’ing. Giuseppe Reda.

“L’isolamento virale, permette di sequenziare il virus può aiutare a mettere a punto i metodi diagnostici, testare l’efficacia di molecole antivirali conosciute e identificare e potenziare eventuali punti deboli del virus al fine di consentire lo sviluppo di strategie terapeutiche e identificare eventuali target vaccinali”.

“Introduciamo il metodo scientifico, e applichiamo il primo livello di credibilità scientifica Galileiana, alla teoria del “virus”. Solo affermazioni verificabili e riproducibili possono essere chiamate scientifiche, tutto il resto cade nel regno delle credenze, delle ideologie. Ci chiediamo, come avviene il fantomatico isolamento? Si prelevano dei campioni biologici dai pazienti infetti e si seminano su un tipo di cellule specifiche (chiamate “Vero”), spesso usate in laboratorio perché particolarmente idonee alla replicazione dei “virus”. Si osserva un effetto citopatico nelle cellule, cioè un importante cambiamento nella loro morfologia, “indice dell’avvenuta replicazione del virus”. In questo modo è stato possibile isolare il virus rilasciato dalle cellule infettate e analizzarne il genoma”.

“In realtà la dichiarazione di aver isolato il “virus” è un’operazione fraudolenta oltre che una falsificazione medico-scientifica. Dato che si violano le leggi del pensiero, della logica e le regole del metodo scientifico. Si fa credere di lavorare con “virus” in laboratorio mentre in realtà si lavora con una mescolanza particelle tipiche di tessuto morente specifico, o cellule che sono state preparate in una modalità speciale, messe insieme per formare un “modello” del fantomatico “virus”. Si suppone, senza prove, che il “virus” sia in questa mescolanza. In nessun momento separano il presunto “virus” dal materiale circostante nella mescolanza. L’isolamento del “virus” non avviene. Le cellule Vero sono cellule estranee provenienti dai reni delle scimmie sono una fonte di contaminazione. Le particelle di “virus” devono essere purificate direttamente dai campioni clinici per dimostrare la sua vera esistenza”.

“In nessun momento un “virus” reale viene confermato al microscopio elettronico. Si fa credere che questi tessuti e cellule stanno morendo perché sono state infettate da un “virus”. In realtà, questi tessuti preparati e cellule stanno morendo perché sono state allontanate dal loro ambiente naturale che è l’organismo e perciò private di nutrimento, energia e avvelenate dagli antibiotici/antimicotici come conseguenza degli esperimenti in laboratorio. Contro ogni buon senso, logica e integrità scientifica, questo processo è chiamato “isolamento del virus”.

Nell’esaminare i supposti “virus”, si dovrebbero rispettare due regole importantissime:

Isolamento Purificazione del “virus”.

La morte di tessuti/cellule è vista come l’isolamento di un “virus”, nonostante un “virus” non sia mai stato isolato in conformità con il significato della parola isolamento, nonostante un “virus” non sia mai stato purificato e non sia mai stato fotografato e caratterizzato sul piano biochimico come una struttura integra e unica. Questa procedura fraudolenta di uccisione delle cellule è stata inventata da John Franklin Enders, batteriologo americano, ed è diventata una procedura standard in virologia.

Ci chiediamo, è stato eseguito l’esperimento aggiuntivo di controllo e verifica?

L’esperimento di controllo, al fine di vedere se è il metodo stesso a causare o falsificare i risultati, non è mai stato effettuato dalla “scienza ufficiale” sino ad oggi.

Non sono stati mai, fino ad oggi, effettuati gli esperimenti di controllo, “infettando” le cellule in laboratorio con materiale sterile. Esporre alla decomposizione tessuti sani e non solo tessuti presumibilmente danneggiati da “virus”. Si scopre che le proteine prodotte dalla decomposizione del tessuto sano sono le stesse di quelle prodotte dalla decomposizione del tessuto presumibilmente danneggiato dai “virus”. Questo smentisce l’ipotesi del “virus”. In realtà le cellule muoiono a causa delle condizioni di laboratorio (mancanza di nutrimento, energia e avvelenamento da antibiotici), esattamente allo stesso modo in cui muoiono quando vengono a contatto con un presunto materiale “infetto”. La coltura cellulare non viene quindi uccisa dai “virus”, la morte del tessuto e delle cellule avviene nello stesso identico modo quando vi si aggiunge materiale genetico “non infettato”.

Gli ingrandimenti elettronici dei supposti “virus” mostrano in realtà particelle cellulari piuttosto normali di tessuto e cellule morenti, sono anche il risultato non la causa, e la maggior parte delle foto mostra solo un modello computerizzato CGI (computer generated images = immagini generate dal computer). Quando si hanno dei prodotti teorici, si chiamano “modelli”.

In tale processo di COSTRUZIONE TEORICA DEL “DNA VIRALE” le sequenze in disordine vengono “aggiustate” dal programma e ne vengono aggiunte delle nuove. In questo modo viene inventata una sequenza di DNA che non esiste nella realtà, né è mai stata dimostrata scientificamente.

Un programma può creare qualsiasi “virus” mettendo insieme molecole di piccole parti di acidi nucleici prese da tessuti morti e cellule con una determinata composizione biochimica, organizzandoli come si desidera, creando così un genotipo più lungo, che poi viene identificato come il “genoma completo del nuovo virus”.

I genomi pubblicati di presunti “virus” non sono perciò la prova dell’esistenza di “virus”, in realtà tutti i genomi sono il risultato del prelievo di piccole sequenze genetiche da un miscuglio di materiale genetico dove si suppone che alcune delle sequenze siano “virali” e le si cuce insieme con l’aiuto del computer.

Questo processo lascia il nuovo genoma inventato con un sacco di buchi e sovrapposizioni che vengono poi riempiti e smussati con l’aiuto del computer e questo processo è chiamato allineamento.

Il risultato di tutto questo è un genoma completamente inventato che non esiste nella realtà, un cosiddetto genoma in silico. In nessun momento viene estratto e sequenziato un genoma da un virus reale.

Poiché questo “virus” non è mai stato realmente isolato, e quindi non esiste un gold standard, chiunque è libero di costruirsi il proprio virus.

Ci chiediamo se non si ha idea di cos’è il “virus”, di come sia fatto, come si può dire che è responsabile della generazione di malattia da parte dell’organismo?

Ci chiediamo come, qualcosa di morto può sviluppare la forza di attraversare la pelle, le fasce e il derma degli organi, i rivestimenti dei vasi e contro il flusso di muco nelle mucose?

Ci chiediamo, è stato eseguito l’esperimento di riproducibilità?

Si dovrebbe rispettare la regola importantissima della riproducibilità:

Quando una coltura pura del microorganismo è introdotta in un ospite sensibile e sano, si deve riprodurre la malattia. Lo stesso microrganismo deve essere isolato nuovamente nell’ospite infettato sperimentalmente.

Quello che viene eseguito non è “scienza galileiana di primo livello”, in quanto manca l’operazione di controllo o verifica e la riproducibilità.

Questi esperimenti di “verifica e riproducibilità” non sono mai stati effettuati dalla “scienza ufficiale” sino ad oggi. Di conseguenza, non è possibile trovare alcuna conferma dell’esistenza dei “virus”.

Questo approccio completamente non scientifico, le cui conseguenze logiche, di buon senso e scientifiche sono:

la struttura e la composizione di qualcosa di cui non è stata dimostrata l’esistenza, non può essere nota; la sequenza genetica di qualcosa che non è mai stato trovato non può essere conosciuta; le “varianti” di qualcosa che non è stato dimostrato di esistere, non possono essere conosciute; il potenziamento o ingegnerizzazione di qualcosa che non è stato dimostrato di esistere, non può essere conosciuto.

Nessun “virus” è mai stato isolato, nessuno è mai stato capace di isolarne il genoma, nemmeno parzialmente, seguendo i Gold Standard scientifici ed il rigore scientifico Galileiano.

Non si ha alcuna traccia di NESSUNO dei presunti “virus” purificati da un campione di un paziente, da nessuno sul pianeta.

Ne consegue, pertanto, che: l’oggetto “virus” non esiste, nessun “virus” è mai stato isolato o fotografato, né è mai stata studiata la sua struttura biochimica, la teoria del “virus” è una falsificazione scientifica e una violenza della medicina ufficiale.

Ne consegue, infine, che la disciplina della Virologia può essere definita la Scienza del Nulla. Attraverso essa si compiono da anni le più grandi frodi e i più grandi crimini.

Sulla base di un oggetto inesistente si obbliga la vaccinazione, le conseguenze delle iniezioni si possono riassumere come una “crisi di follia dei linfociti”(Lymphozyten-Amok).

I linfociti sono un sottogruppo di globuli bianchi associati a reazioni immunitarie. I fattori principali di questa crisi di follia dei linfociti sono questi:

Eccessiva reazione immunitaria con rischio di malattie autoimmuni (in inglese, “self-to-self attack”). Eccessiva produzione di linfociti (iperplasia). Aspetto dei linfonodi in organi dove non dovrebbero essere localizzati se non per esercitare un’azione distruttiva (nel fegato, nei polmoni, nell’utero, nella ghiandola tiroidea, nelle ghiandole salivari ecc.). E anche, un“destocking” (Esaurimento) degli organi linfatici, che riduce le capacità immunitarie esterne. “I linfociti sono impazziti in tutti gli organi”.

I vaccini fanno sì che le cellule all’interno del nostro corpo esprimano il picco proteico e/o semimetallico, cosa che non avrebbero mai dovuto fare per natura. Qualsiasi cellula che esprime questo corpo estraneo verrà attaccata dal sistema immunitario, che coinvolgerà sia gli anticorpi IgG che i linfociti citotossici. Ciò può verificarsi in qualsiasi organo. Un certo numero di aspetti salienti potrà dominare tutti i tessuti colpiti, eventi infiammatori, un’abbondanza di linfociti e cellule endoteliali morte, l’esteso accumulo perivascolare di linfociti T, una massiccia infiltrazione linfocitaria degli organi o dei tessuti non linfatici circostanti con linfociti. Dove questi sono presenti, solitamente sono accompagnati da distruzione dei tessuti. Questa combinazione di patologia multifocale dominata dai linfociti T che riflette chiaramente il processo di auto-attacco immunologico o autodistruzione è senza precedenti.

Mai in tutta la storia della medicina si è verificato un numero così grave di incidenti e di decessi in prossimità del momento della “vaccinazione”. “Quello che sta succedendo attualmente è una follia scientifica “.

Vengono vaccinati, inutilmente, minori, giovani, anziani e persone fragili.

Ogni anno oltre 100 milioni di bambini sotto un anno vengono vaccinati, questo si può definire un crimine contro l’umanità. Finora, i fenomeni che sono stati notati in relazione alle vaccinazioni sono i seguenti:

Invecchiamento precoce; Disturbi della concentrazione; Cambiamenti di carattere; Accelerazione della demenza; Nuove malattie che non esistevano prima.

Un punto importante è lo “squilibrio del sistema immunitario”, che può essere rilevato anche nei bambini che si sentono assolutamente sani.

Si deve prestare particolare attenzione ai corpi estranei. Cosa sono questi corpi estranei? Di cosa sono fatti? Qual è il loro significato fisiopatologico?

Queste iniezioni sono: COCKTAIL CHIMICI MORTALI.

A sostegno della denuncia-querela, si riporta che l’attività del Laboratorio di Virologia ha la capacità di diagnostica di circa 50 tamponi al giorno (https://www.cosenzachannel.it/2020/11/13/ecco-la-verita-sulla-gestione-covid-dellospedale-annunziata-di-cosenza/)

La pratica dei tamponi basandosi sul metodo “RT-PCR” è una frode. L’esame RT-PCR in questione presenta delle problematiche insuperabili, riconosciute dai principali esponenti in ambito medico-scientifico e delle istituzioni sanitarie di tutto il mondo:

a) innanzitutto il test RT-PCR (quello utilizzato in larga parte) in realtà è un esame non dirimente dal punto di vista diagnostico, l’inventore della reazione a catena della polimerasi che è proprio alla base di questo test, il biochimico statunitense dott. Kary Mullis Premio Nobel per la Chimica nel 1993, il quale più volte si era raccomandato pubblicamente di non sfruttare questa reazione in campo diagnostico a causa dei falsi positivi, proprio perché si sarebbe ottenuto un mero indice probabilistico non affidabile. b) esiste un’incoerenza dovuta alla scelta del ciclo di soglia, per cui al di sopra del ciclo di soglia il test risulta sempre positivo mentre al di sotto del ciclo di soglia il test risulta sempre negativo. c) esiste quindi ancora un’incoerenza perché non c’è nessun test di riferimento o Gold Standard del “virus”, in quanto nessuno è riuscito ad isolare il virus, dato che non è disponibile nessun isolato quantificato del virus, e non potrebbe esserlo, visto che non esiste l’oggetto. Abbiamo anche visto come tale inaffidabilità sia stata addirittura certificata dalla Commissione Europea e dall’Istituto Superiore di Sanità: I tamponi covid-19 producono fino al 95% di falsi positivi. Abbiamo anche visto come tale inaffidabilità sia stata addirittura certificata dal Tribunale Amministrativo di Vienna: i test PCR non hanno valenza diagnostica. Documenti dell’ente governativo USA CDC (Centers for Disease Control and Prevention) e. Il CDC ha detto che tali test sono inaffidabili.

Pertanto, vista la tragica situazione sociale che si è venuta a creare, fiducioso del fatto che la giustizia possa ristabilire la verità dei fatti, il sottoscritto Ing. Giuseppe Reda chiede l’intervento dell’A.G. competente, al fine di “disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così esposti, valutando gli eventuali profili d’illiceità penale degli stessi e individuare nei possibili soggetti responsabili il Direttore F.F. e/o responsabile del Laboratorio di Virologia Clinica e Molecolare dell’Ospedale Annunziata di Cosenza e i componenti l’organigramma riportato, al fine di procedere nei loro confronti”.

“Con il presente esposto si intende inoltre formulare denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti sovra descritti, nell’ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle Autorità competenti dovessero emergere fattispecie di reato per i quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte”.

Al fine di accertare la penale responsabilità, chiede l’escussione del sottoscritto, il quale potrà fornire tutti i necessari chiarimenti in ordine ai fatti denunciati in querela. Appare, inoltre, opportuno provvedere a nominare un consulente tecnico scientifico al fine di poter confermare che le informazioni fornite dalla scrivente parte offesa non solo rispondono assolutamente al vero ma sono scienza di primo livello.

Si chiede inoltre il sequestro immediato di queste diagnosi molecolari, con lo scopo di accertare gli elementi che caratterizzano il reato stesso.

Chiedo, infine, ex. art. 408 comma 2 c.p.p., di essere avvisato in caso di richiesta di archiviazione del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 406, co. III, c.p.p., di essere informato circa l’eventuale richiesta di proroga dei termini per le indagini preliminari”.

