Cosenza, i sindacati chiedono un confronto sull’evoluzione del progetto Sila-Mare

Il Segretario Generale UST CISL Cosenza, Michele Sapia, nella giornata di ieri ha inviato una richiesta d’incontro indirizzata all’Ing. Francesco Caporaso, Responsabile della Struttura Territoriale ANAS Calabria e Commissario per le opere commissariate, al fine di affrontare il tema riguardante l’avanzamento del progetto relativo al collegamento viario Sila-Mare e avere aggiornamenti dettagliati in merito. Si tratta di un’infrastruttura che può rappresentare un elemento chiave per il miglioramento dell’accessibilità tra le zone montane e la costa ionica, contribuendo alla valorizzazione delle aree interne e alla tenuta sociale ed economica dei territori meno serviti.

“Riteniamo essenziale attivare un dialogo strutturato permanentemente con istituzioni e tutti i soggetti interessati – ha dichiarato Sapia – per accompagnare e sostenere il percorso decisionale e tecnico legato a un’opera di forte impatto territoriale. Allo stesso tempo, evidenziamo la necessità di un piano più ambizioso di investimenti pubblici, volto a rafforzare la dotazione infrastrutturale delle zone interne, puntando anche su reti digitali, mobilità intelligente, nuove opportunità lavorative e servizi di qualità”.

In un’area particolarmente fragile dal punto di vista infrastrutturale, diventa urgente pianificare in modo lungimirante, evitando il ripetersi di episodi critici già registrati in passato lungo lo stesso tracciato, che hanno messo in evidenza le conseguenze di una mancata manutenzione e programmazione. “Ci aspettiamo – conclude Michele Sapia – che ANAS accolga favorevolmente la proposta di confronto, nella consapevolezza che la partecipazione e il coordinamento tra soggetti diversi sono strumenti fondamentali per costruire un futuro più equilibrato e connesso per le nostre comunità”.