Cosa si è fatto in Calabria per la Violenza di Genere? Pronta la relazione annuale 2024

L’Osservatorio Regionale sulla Violenza di Genere si prepara a presentare la Relazione annuale sulle attività svolte nel 2024, in un evento istituzionale previsto per giovedì 12 giugno 2025 alle ore 10:30, presso Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, nella Sala del Polo culturale “Mattia Preti” a Reggio Calabria. L’incontro rappresenta un momento fondamentale per condividere i dati, le iniziative e gli interventi messi in atto durante l’anno precedente, offrendo uno spunto di riflessione sul fenomeno della violenza di genere in ambito regionale e sulle politiche di contrasto e prevenzione adottate.