Corpus Domini, a Messina la suggestiva processione del Vascelluzzo

Messina rinnova la tradizione del Vascelluzzo in occasione del Corpus Domini con la tradizionale processione per le vie città dello Stretto. Al Duomo c’è stata la Santa Messa presieduta dall’arcivescovo Giovanni Accolla, alla presenza di numerosi fedeli, e successivamente il corteo. Al Vascelluzzo sono legati alcuni avvenimenti storici importanti. Il più antico si rifà all’assedio di Messina da parte del duca Roberto di Calabria nel 1302. La città stava capitolando per fame quando, grazie alle suppliche alla Madonna formulate da Alberto, monaco del convento di Pozzoleone, giunsero in porto delle navi cariche di grano e viveri che salvarono i Messinesi.

Ancora oggi il Vascelluzzo viene ricoperto di spighe di grano. L’episodio collegato più spesso al Vascelluzzo risale al 1603 mentre una terribile carestia affliggeva la città.