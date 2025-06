Corigliano Rossano, la stoccata di FdI al M5S: “5 parlamentari e zero risultati. Ora si lavora, tra cantieri e progetti approvati”

StrettoWeb

“Chi parla oggi, da consigliere comunale del M5S, farebbe bene a ricordare da quale forza politica proviene. Parliamo di quella stessa forza che per anni ha guidato l’Italia, con ben cinque parlamentari espressi dal nostro territorio. Un’occasione storica, irripetibile, eppure completamente sprecata. Cinque parlamentari: mai accaduto prima. Eppure nessun risultato. Neanche quando quel gruppo aveva nelle mani la stabilità dell’allora governo a trazione pentastellata. Nessun atto concreto. Nessuna opera. Solo parole. Forse il consigliere ha ancora rapporti stretti con qualche attuale portaborse nostalgico, già parlamentare, che mal digerisce il fatto che l’epoca delle chiacchiere è finita. Oggi si misurano i risultati, non gli slogan”. Comincia così la nota di Fratelli d’Italia di Corigliano Rossano, che lancia una stoccata ai colleghi del Movimento Cinque Stelle.

“I dati parlano. Basta rileggere la cronaca parlamentare del 28 dicembre 2022: il governo Meloni approva la legge di bilancio, inclusi 3 miliardi per la SS106. Il Movimento 5 Stelle, il giorno dopo, chiede pubblicamente ‘che fine abbiano fatto i 500 milioni’ già stanziati per la stessa arteria. Un cortocircuito imbarazzante. Dilettantismo allo stato puro, e la gente lo ha capito. Non è un caso che a dicembre 2021 il governo Draghi sia stato costretto a nominare un commissario per la SS.106, vista la totale paralisi. E non è un caso che fino a giugno 2023 la pratica fosse bloccata tra la Soprintendenza di Cosenza, quella di Crotone e il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria. Altro che risultati. L’unico vero lascito sono stati ritardi, sabbie mobili burocratiche e nessuna opera degna di nota. Tutto documentato, tutto consultabile”.

“Oggi, invece, si lavora. Cantieri aperti, progetti approvati, rotte ferroviarie rilanciate, strade in realizzazione. Il pragmatismo del centrodestra è evidente. E non ha bisogno di effetti speciali o teatrini social. I cittadini vedono. E votano di conseguenza. Il tempo dei populismi è finito. Le ’emotions’ non bastano più. La narrazione tossica e inconcludente ha stancato. Oggi contano i cantieri, le firme, i mezzi operativi, gli appalti, le inaugurazioni. Le urne parlano chiaro. E chi ha avuto in mano il potere per anni, senza portare a casa nulla, dovrebbe avere il buon gusto di evitare lezioni”, si chiude la nota.