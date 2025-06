CoReCom Calabria promuove il premio per la valorizzazione delle minoranze linguistiche calabresi

StrettoWeb

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria (Co.Re.Com. Calabria) è lieto di invitare i rappresentanti degli organi di informazione alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del “Premio di qualità per i migliori contenuti comunicativi e informativi attinenti alla tutela e valorizzazione della lingua e del patrimonio storico culturale delle minoranze linguistiche calabresi” che si terrà venerdì 4 luglio 2025 alle ore 11:30, presso la sede del Co.Re.Com. Calabria, situata all’interno del Consiglio Regionale della Calabria – Via Cardinale Portanova, Reggio Calabria.

Il Premio, giunto alla sua seconda edizione, intende valorizzare i contenuti audiovisivi inediti che promuovono e tutelano le lingue minoritarie calabresi – arbëreshë, grecanico e occitano – in quanto parte integrante del patrimonio culturale della regione e dell’identità storica locale.

L’iniziativa si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela delle minoranze linguistiche storiche e di promuovere le buone pratiche locali di valorizzazione attraverso strumenti comunicativi efficaci, originali e di qualità. In un contesto segnato da profondi cambiamenti culturali e sociali, il Premio mira a stimolare la produzione di opere che rafforzino la consapevolezza collettiva e la trasmissione intergenerazionale di lingue e tradizioni a rischio.

Durante la conferenza stampa saranno illustrati i dettagli dell’avviso pubblico, le modalità di partecipazione, le categorie ammesse e i criteri di valutazione previsti.