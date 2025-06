Coppa Italia, ufficializzato il calendario con date e orari: il tabellone e l’avversario del Catanzaro

StrettoWeb

Terminati tutti i campionati di calcio in Italia, anche il playout di Serie B posticipato per i noti fatti, è stato svelato ufficialmente il tabellone della Coppa Italia 2025-2026. Si comincia con il turno preliminare dell’8 agosto, che coinvolge le squadre promosse in B e alcune di quelle che hanno partecipato ai playoff. Poi si passa alle squadre di Serie B con i Trentaduesimi, in campo a metà agosto. Tra queste c’è il Catanzaro, di scena a Sassuolo il 15 agosto alle ore 18.30. Sarà l’esordio ufficiale del nuovo mister Aquilani sulla panchina giallorossa.

Di seguito il tabellone completo: