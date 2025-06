Cooperativa Calcio Messina, si è costituita ufficialmente la società: Cosa può accadere ora

StrettoWeb

“È stato sottoscritto ieri, mercoledì 4 giugno 2025, presso lo studio del notaio Nunzio Arrigo, l’atto di costituzione della Società Cooperativa Calcio Messina. Uno strumento di democrazia, partecipazione, trasparenza e passione a sostegno della Biancoscudata. Una “casa” dei messinesi e per i messinesi, a supporto di quella che sarà la principale squadra di calcio di Messina. Un segnale forte e chiaro in uno dei momenti più bui e delicati della nostra storia calcistica”. Così, in una nota, la Cooperativa annuncia la costituzione della società. I fondatori si erano già presentati alla città in una conferenza stampa di qualche settimana fa, annunciando poi la nascita della Cooperativa che oggi diventa società, ufficialmente.

“Ad oggi – si legge ancora – non sappiamo quale campionato disputerà il Messina, chi avrà l’onere e l’onore di portare in alto il vessillo giallorosso, ma noi abbiamo voluto dare un segnale forte e chiaro, perché riteniamo che un altro modo di gestire il calcio sia possibile. Tutela dell’identità e dei simboli che la riguardano, strumento che abbia, fra i principali obiettivi, la salvaguardia di un bene pubblico qual è la principale squadra di calcio della città e della provincia di Messina, con tutto ciò che rappresenta da un punto di vista sportivo, sociale e di immagine; modificare l’attuale paradigma di gestione di una squadra di calcio, consentendo ai tifosi di essere parte attiva e responsabile della propria squadra del cuore, con specifici diritti e doveri, e non più dei semplici “clienti” della stessa”.

“Questi sono alcuni dei punti cardine sui cui è basata l’idea Cooperativa, che intende partecipare a strutturare un progetto virtuoso che abbia come fine quello di incrementare il valore materiale e immateriale del Messina, ponendo come obiettivo inderogabile il concetto di auto sostenibilità economica e fissando un orizzonte temporale senza un limite preciso, ma pensando unicamente a costruire un futuro solido per la nostra squadra del cuore, evitando che vengano nuovamente commessi gli errori del passato”.

“La squadra di calcio, insomma come substrato e collante per la valorizzazione del tessuto sociale ed economico della comunità messinese con la Cooperativa che possa essere rappresentata nel consiglio di amministrazione della futura società, con funzioni di stimolo e controllo, a patto che ci siano basi solide e affidabili”.

“Intanto potremmo fare da raccordo tra Comune e potenziali investitori”

“Al momento, intanto, ci siamo resi disponibili anche a fungere da raccordo tra amministrazione comunale e potenziali investitori. Ieri, dopo la costituzione ufficiale della Cooperativa, siamo stati accolti dal Sindaco della Città di Messina, Federico Basile, al quale abbiamo illustrato il nostro progetto di vicinanza al calcio e allo sport messinese.

Tutti i prossimi passi relativi all’adesione di tifosi e appassionati alla nostra iniziativa, saranno prontamente comunicati attraverso i nostri canali social media e la stampa. Ringraziamo, in particolare, l’Ordine dei Commercialisti di Messina per l’instancabile e fondamentale supporto. Nello specifico il Presidente della Commissione Economia Sociale e Terzo Settore, dott. Agatino Cundari, e il Vicepresidente dell’Ordine e Tesoriere della Fondazione Nazionale dei Commercialisti ETS, dott. Luigi Accordino. Un sentito grazie anche a LegaCoop Sicilia, in particolare al dott. Alessandro Sciortino, per averci assistito nella complessa fase della stesura dello Statuto. Infine un ringraziamento a Marco Giunta della Fondazione MeSSinA e Tiziana Morino e Nino Giordano di Corsorzio Sol.e Messina per averci permesso di usufruire degli uffici del Parco Sociale di Forte Petrazza come sede legale e operativa della società”.

L’organigramma

Di seguito, l’organigramma della neocostituita Società Cooperativa Calcio Messina.

Presidente: Antonino Indaimo

Vicepresidente: Ezio Sindoni

Consigliere (CDA): Luigi Tinuzzo

Segretario: Alessandro Certo

Cassiere: Davide Schermi

Addetti alla contabilità: Tino Cundari e Tina Gullo

Responsabile Comunicazione e Marketing: Benedetto Bruschetta