Il 9 giugno “Reggio Calabria. Città e architettura nella prima metà dell’XX secolo” | INFO

Per il ciclo di conferenze “Appuntamento con la Grande Bellezza. Arte, Letteratura, Storia” ideato dal Presidente nazionale A.I.Par.C. dott. Salvatore Timpano, e realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Deputazione di Storia Patria per la Calabria, si terrà l’incontro su: Reggio Calabria, Città e Architettura nella prima metà del XX secolo.

Dopo il terremoto del 28 dicembre 1908 e la città provvisoria dei baraccamenti, il dialogo dell’eclettismo con le firme del Liberty. Poi la realizzazione dei quartieri residenziali pubblici bei primi anni del Ventennio. Nella seconda parte del Ventennio, la stazione centrale, il museo, la sede dell’Ente Edilizio e la Federazione dei Fasci, mostrarono il timido affacciarsi del Razionalismo, con gli architetti Mazzoni Del Grande, Piacentini, Autore e De Moià.

La ricostruzione dell’edilizia civile e religiosa nel secondo dopoguerra segnò una svolta con l’abbandono dei canoni architettonici del passato operata dagli architetti Albanese e Sant’Elia.

Saluti Istituzionali:

Filippo Quartuccio, Consigliere della Città Metropolitana Delegato alla Cultura

Salvatore Timpano, Presidente Nazionale A.I.Par.C.

Giuseppe Caridi, Presidente Deputazione di Storia Patria per la Calabria

Relaziona con supporto video:

Prof. Architetto Renato Laganà, già Docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria