Consorzio Clementine di Calabria IGP partner di Corigliano Volley

Il Consorzio delle Clementine di Calabria IGP diventa partner ufficiale della Corigliano Volley, una delle realtà sportive più attive e riconosciute del territorio, impegnata in un’intensa attività agonistica e sociale che coinvolge giovani atleti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Questa nuova collaborazione nasce con un obiettivo chiaro: unire sport e corretta alimentazione per promuovere stili di vita sani tra i più giovani. In un momento storico in cui i dati sull’alimentazione adolescenziale destano allarme – con un crescente consumo di cibo spazzatura, bibite zuccherate e snack ultra-processati – il Consorzio rilancia il valore delle produzioni locali, genuine e soprattutto controllate.

“Le caratteristiche distintive delle Clementine di Calabria IGP – spiega il presidente del Consorzio, Giorgio Salimbeni – rappresentano un patrimonio da tutelare e valorizzare. La nostra filiera garantisce qualità e sicurezza, grazie a parametri certificati come l’elevata percentuale di succo, i gradi zuccherini superiori, il colore intenso e la pezzatura uniforme. Elementi che fanno di questo agrume un alimento sano, naturale e ricco di proprietà nutritive, ideali per supportare l’organismo di chi fa sport e non solo. Il loro sapore è dolce e succoso, con un equilibrio tra dolcezza e acidità che le rende particolarmente piacevoli al palato. La polpa, di un arancione intenso, è priva di semi e facile da sgranare, mentre la buccia – sottile e semplice da rimuovere – sprigiona un profumo agrumato che racconta l’identità del nostro territorio“.

La sponsorizzazione alla Corigliano Volley non è casuale. Si tratta di una società sportiva che svolge un ruolo centrale nel promuovere la cultura dello sport nel territorio e che, anno dopo anno, riesce ad attirare giovani atleti da tutta Italia, offrendo loro un ambiente serio, competitivo e formativo. Una vera e propria fucina di talenti, che punta tanto ai risultati sportivi quanto alla crescita umana e sociale dei suoi iscritti.

In quest’ottica, la presenza del Consorzio accanto a una realtà come Corigliano Volley assume un forte valore simbolico e pratico: incentivare il consumo di frutta locale di qualità, veicolando il messaggio che benessere fisico e mentale passano anche da una buona alimentazione, fondata su prodotti del territorio, freschi e controllati.

“Siamo molto soddisfatti di questo partenariato con il Consorzio delle Clementine IGP di Calabria – afferma Gennaro Cilento presidente della Corigliano Volley – poiché si inserisce perfettamente nel percorso di sensibilizzazione alla corretta alimentazione che portiamo avanti da anni, in particolare attraverso attività didattiche nelle scuole di Corigliano Rossano. Le Clementine IGP rappresentano un prodotto sano, genuino e simbolico del nostro territorio. Il loro consumo, sia nella forma fresca che trasformata, contribuisce in maniera concreta alla sana alimentazione dei nostri atleti, supportando le esigenze nutrizionali di chi pratica sport a livello agonistico. Questo accordo rafforza il nostro impegno a promuovere stili di vita sani e radicati nella cultura locale“.

Il progetto congiunto prevede anche iniziative educative e di sensibilizzazione su corretti stili di vita, a partire dall’alimentazione fino alla promozione di abitudini virtuose per i giovani atleti e le loro famiglie. La sinergia tra il Consorzio e la Corigliano Volley diventa così un modello positivo per l’intera comunità.

L’iniziativa è stata finanziata attraverso il PSR (Programma di Sviluppo Rurale) della Regione Calabria, che investe nel rafforzamento dell’agricoltura locale e nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari del territorio. L’obiettivo è sostenere filiere controllate, produzioni di qualità certificata e modelli di sviluppo sostenibile, promuovendo prodotti simbolo come le Clementine di Calabria IGP, espressione autentica dell’identità calabrese.