Il consigliere regionale Pietro Raso si congratula con Luigi Sbarra: “una nomina che onora il Sud e la Calabria”

“Con profondo orgoglio e soddisfazione”, il consigliere regionale Pietro Raso ha espresso le proprie congratulazioni a Luigi Sbarra per la recente nomina a sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud. Una scelta che, secondo Raso, rappresenta un segnale chiaro e concreto dell’attenzione del governo verso il Mezzogiorno e, in particolare, verso la Calabria. “Luigi Sbarra – ha dichiarato Raso – è un uomo delle istituzioni e del lavoro, che ha saputo rappresentare con forza e dignità le istanze del mondo sindacale. La sua lunga esperienza, che parte proprio dalla nostra terra, dove è stato segretario regionale della CISL Calabria, fino a diventare segretario generale nazionale, è garanzia di competenza, equilibrio e determinazione”.

Per Raso, la nomina di Sbarra assume un valore simbolico ma anche estremamente pratico, in un momento storico in cui il Sud ha bisogno di figure autorevoli e radicate nel territorio, capaci di incidere realmente nei processi decisionali. “Questo incarico – prosegue – è un riconoscimento anche alla Calabria e alla sua classe dirigente, spesso sottovalutata, ma capace di esprimere professionalità e spirito di servizio”. “Siamo certi – ha concluso – che Luigi Sbarra saprà essere un punto di riferimento per le istanze del Mezzogiorno, contribuendo in maniera concreta al rilancio della nostra regione”.