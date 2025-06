Consegnato il Premio Orgoglio Reggino: i nomi dei premiati

StrettoWeb

Il Premio Orgoglio Reggino conferito agli olimpici Massimo Spinella (Tiro a Segno) e Giovanni Schillaci (Lotta). Premiati anche i giovani campioni Marika Tramontana (Tiro a Segno), Angelo Chirico e Carmelo Montesano (Lotta), Chiara Chirico (Karate), Morena Raimondo, Michele Romeo e Federico Toscano (Tennis). Dopo i saluti inviati da Novella Calligaris, Presidente nazionale degli “Atleti Olimpici e Azzurri”, a tutti i premiati ed ai giovani atleti, il Maestro Pasquale Nucara, Socio fondatore dell’ANAOAI sezione di Reggio Calabria assieme ad Aldo Penna (Atletica) e Giovannella Cuzzocrea (Tiro a Volo), ha premiato il Tiro a Segno Nazionale, ha ritirato la benemerenza il Presidente Paolo Basile.

A seguire la Dott.ssa Paola Tripodi, Presidente ANSMeS di Reggio Calabria ha premiato il Circolo Tennis “Rocco Polimeni”, ha ritirato la benemerenza il Presidente Onorario Dott. Igino Postorino ed infine il Dott. Antonio Laganà, Consigliere Internazionale del Panathlon, ha premiato la Fortitudo 1903 ed hanno ritirato il premio le Dirigenti Sociali Rossella Zoccali ed Alessandra Benedetto.

Le medaglie ricordo “Premio Orgoglio Reggino” sono state consegnate dal Vicepresidente nazionale Riccardo Partinico a tutti gli atleti che hanno allietato la mattinata con la loro presenza, assieme alle loro famiglie. Sono intervenuti per congratularsi per l’iniziativa il Delegato allo Sport del Comune di Reggio Calabria, Dott. Giovanni Latella ed il Maestro Mimmo Spanò in rappresentanza della FIJLKAM.