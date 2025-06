Congresso PD Reggio Calabria, candidatura unitaria per Peppe Panetta: “ripartiamo da una nuova stagione di protagonismo e radicamento”

StrettoWeb

La Commissione provinciale per il congresso del PD della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha preso atto dell’unica candidatura alla carica di segretario provinciale: quella di Peppe Panetta. “Una candidatura – si legge in una nota – che rappresenta una soluzione unitaria e di superamento delle proposte e delle candidature fin qui avanzate, frutto di un confronto ampio e responsabile tra le diverse sensibilità del partito e i dirigenti territoriali, in sinergia con la segreteria regionale e i vertici nazionali del partito. La scelta condivisa su Panetta segna l’avvio di una nuova fase per il Pd reggino, improntata all’inclusione, al radicamento e alla volontà di rilanciare l’azione politica nella Città Metropolitana. Si apre, adesso, la possibilità di costruire un “Pd del noi”, capace di tornare protagonista nei processi sociali, culturali e istituzionali del territorio”.

“Peppe Panetta – prosegue la nota – militante storico del centrosinistra e dirigente con lunga esperienza, già Sindaco e componente dell’Assemblea costituente del PD, è espressione di un percorso coerente e di una pratica politica fondata sull’ascolto e sulla partecipazione. La sua proposta programmatica punta a un partito più trasparente e dialogante, dove ogni iscritto e simpatizzante possa sentirsi parte attiva e protagonista. Al centro del nuovo corso ci sarà il rilancio del ruolo dei Circoli, che devono tornare a essere luoghi vivi di confronto e iniziativa politica, così come il coinvolgimento delle forze sociali, associative, professionali e giovanili. Centrale sarà anche il rapporto con gli amministratori locali, a partire dai sindaci, attraverso la costituzione di una Consulta degli amministratori come luogo stabile di confronto e progettazione. Il Pd dovrà, con un occhio attento alla legalità e ai diritti, essere protagonista di una proposta nuova per il lavoro, l’economia, la sostenibilità ambientale, la cultura e il turismo, contrastando l’idea regressiva della destra e opponendosi con chiarezza a progetti come il Ponte sullo Stretto, che sottraggono risorse essenziali alle vere priorità infrastrutturali del nostro territorio, come la Statale 106, la tangenziale di Reggio e l’alta velocità fino a Reggio Calabria”.

“Il percorso congressuale sarà l’occasione per rimettere in moto una Comunità politica, con lo sguardo rivolto al futuro e sotto la guida autorevole della segretaria nazionale Elly Schlein e del segretario regionale Nicola Irto. Un ringraziamento – conclude la nota – viene rivolto al Segretario metropolitano uscente, Antonio Morabito, per aver guidato con equilibrio il partito in questi ultimi anni”.

I complimenti di Antonio Morabito

“L’unità del partito è il valore che ci guida. Si tratta quindi di rilanciare l’impegno, con il sostegno di centinaia di iscritti PD dell’Area Metropolitana che hanno sostenuto in questi anni la mia Segreteria, che continuano al lottare – nei territori – per l’affermazione della buona Politica, del sacrificio dei propri interessi per la Cosa Pubblica. Abbiamo – insieme – riaperto Circoli da troppo tempo chiusi, abbiamo rivitalizzato le comunità da troppo tempo abbandonate a se stesse, abbiamo ricostruito giuridicamente la Federazione Provinciale, abbiamo affrontato con serietà tutti i passaggi elettorali, anche interni, dimostrando che quando il Partito c’è, che quando gli Organi sono costituiti e sono attivi, anche gli “eletti” hanno da guadagnarci in termini di contatto diretto con il proprio Popolo, attraverso la declinazione corale dei valori condivisi. L’uomo o la donna soli al comando sono, alla lunga, fallimentari”. Così in una nota il segretario uscente Antonio Morabito.

I dibattiti, le riunioni, gli incontri pubblici, i seminari tematici servono propriamente a questo: ad accendere una luce in ogni Comunità cittadina, ad offrire spazi di confronto e sintesi. Così abbiamo fatto in questi anni e così continueremo a fare! Oggi il PD Metropolitano compie un nuovo passaggio e lo compie sulla base di un accordo politico unitario, nessuno escluso. Al nuovo Segretario vanno i miei più sinceri auguri di Compagno e Amico! L’impegno mio e della comunità progressista dei democratici metropolitani continuerà in queste e in altre forme, con nuovo slancio, con una visione ancora più ampia, regionale. E’ la Calabria tutta, infatti, che ha bisogno di un Nuovo Partito Democratico, di un percorso sempre più legato al lavoro straordinario che Elly Schlein sta realizzando a Roma”.

“Il Centrosinistra Calabrese e Reggino hanno di fronte importantissimi appuntamenti politico-elettorali e abbiamo tutti un compito preciso: non possiamo consegnare di nuovo la Calabria, i nostri territori, alle Destre della mala sanità, dell’emigrazione forzata, delle infrastrutture carenti, dell’incubo Ponte sullo Stretto, del declino del Porto di Gioia Tauro, del lavoro povero e insicuro. Io ci sono, sono in campo per il Partito Democratico Calabrese, pronto a servire ancora un popolo speciale, dignitoso, ricco di voglia di fare e di Idee chiare. E’ la forza politica di chi crede nel progresso, nelle riforme, in una Sinistra plurale e democratica. Siamo in tanti e il lavoro ricomincia ora, subito!”.