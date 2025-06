Concorso nazionale “Osservo e sogno”: primi classificati gli studenti della scuola “Falcomatà-Archi”

StrettoWeb

Gli alunni della classe IV A dell’Istituto Comprensivo ‘Falcomatà- Archi’, plesso “Santa Caterina” di Reggio Calabria, hanno realizzato un video dal titolo “La contrada dei giunchi e il sogno di Bergamina Citrus”. Un file testuale testimonia un’attività didattica ricca e completa. L’obiettivo del progetto è stato quello di far scoprire agli alunni, attraverso il bergamotto, non solo un patrimonio agricolo, ma un vero e proprio tesoro culturale che racconta la loro storia. I bambini hanno saputo riconoscere nel bergamotto un simbolo di resistenza e di tradizione, un ponte che unisce passato e presente, che parla di persone che hanno lavorato con amore e dedizione per farlo diventare ciò che è oggi.

Ricerca storica e giardino sostenibile

La classe ha condotto un approfondito viaggio di conoscenza, arricchito anche da un’importante ricerca storica nell’Archivio di Stato di Reggio Calabria. Grazie ai documenti antichi studiati, gli alunni hanno potuto comprendere meglio l’importanza del bergamotto nel passato della nostra città. Originale è stata la volontà di costruire un piccolo giardino dedicato alla coltivazione di bergamotti, realizzato interamente con materiali biologici e sostenibili. L’iniziativa ha permesso ai bambini di immaginare di diventare imprenditori di una vera azienda agricola.

La giuria giudicatrice ha apprezzato la ricchezza del lavoro, riscontrando che l’attività condotta ha saputo cogliere in modo integrale gli obiettivi e le finalità del bando, e che l’elaborato presentato realizza in modo ottimale lo spirito del concorso. Pertanto, ha decretato per la classe il primo posto nella graduatoria di merito del concorso nazionale.

Secondo classificato: Istituto Comprensivo “G. Barone” di Baranello (CB)

Gli alunni della classe IV A hanno realizzato un ricco PowerPoint intitolato “Il lavatoio”. Hanno svolto un ricco e approfondito lavoro di conoscenza sugli antichi lavatoi, nei quali hanno riconosciuto un monumento storico e architettonico la cui bellezza è racchiusa nella semplicità della pietra. Ne hanno studiato la funzione nel tempo, soffermandosi sul lavatoio del proprio paese e sui lavori di restauro realizzati recentemente, arrivando ad avanzare delle proposte migliorative dello stato attuale. In foto anche il disegno della mascotte Bergamina Citrus, realizzato da Luna Capua, ritratta nella foto con il presidente dell’Accademia e del Museo Nazionale del Bergamotto, prof. Vittorio Caminiti.