Concorsi a Reggio Calabria, le proposte di Neri: “si dichiari che non ci saranno parenti, e chi già è nello staff si dimetta”

StrettoWeb

Tra i temi caldi del Consiglio Comunale di Reggio Calabria di oggi, lunedì 30 giugno, c’è quello dei concorsi alla Città Metropolitana, a qualche giorno dall’annuncio dell’ente e a qualche giorno dalla conferenza stampa di un centro destra molto preoccupato, per il lancio di concorsi a ridosso della campagna elettorale. Durante la seduta, Armando Neri ha avanzato alcune proposte: “Consiglieri e Giunta dichiarino che nessun loro parente parteciperà ai concorsi, oppure si dichiari prima quali dei parenti parteciperà”.

“Seconda proposta: tutti i soggetti di staff presenti all’interno dell’amministrazione che presentano domanda per partecipare al concorso, si dimettano, per vantaggi su informazioni che già potrebbero avere rispetto ad altri. Queste proposte nascono, in funzioni dei concorsi alla Città Metropolitana, rispetto a quanto già accaduto al Comune. Consideratela una proposta seria o consideratela una provocazione, ma intanto le prove del concorso si svolgeranno in campagna elettorale” ha aggiunto.