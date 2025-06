Concorsi pubblici, contatori e ponte Calopinace, Ripepi fiume in piena: “è un disastro, siamo preoccupati”

StrettoWeb

Oggi, lunedì 30 giugno, a Reggio Calabria c’è il Consiglio Comunale. Primo a intervenire, nei preliminari, è Massimo Ripepi, che ha catturato l’attenzione su tre temi attuali: concorsi pubblici, contatori e ponte Calopinace. “In questi giorni noi abbiamo affrontato il tema dei concorsi alla Città Metropolitana, perché noi siamo preoccupati che si faccia a ridosso del semestre bianco della campagna elettorale. In una terra difficile come la nostra, questa cosa presta il fianco a eventuali speculazioni. Noi abbiamo fatto questa lettera alla GdF proprio per dire che siamo preoccupati. Ci sono degli elementi oggettivamente gravi, perché dal primo concorso ci siamo ritrovati il capo ufficio stampa del Comune e chi ha fatto una lista in suo supporto. Poi parenti stretti, fratelli, quindi o ci sono combinazioni o chiunque si mette accanto a lei diventa intelligente” ha affermato.

“Questione contatori: noi abbiamo trattato questa questione con la massima trasparenza, io ho convocato la Commissione per chiedere di verificare, abbiamo fatto una conferenza stampa, abbiamo fatto il nostro dovere. C’è una lettera di Sorical inviata da lei a marzo, ma il delegato Barreca ha dichiarato di non sapere niente. Lei doveva avvisarlo” ha aggiunto.

“Il ponticello del Calopinace? Ma finitela. Possiamo anche scherzare, ma questa è una cosa seria. Non si può pensare di fare i comunicati stampa per dire che c’è la seconda gru e funziona, ma che credibilità c’è? Fatelo quando avete finito. Le cose che avete fatto si vedono e sono pochissime, le cose che non avete fatto si vedono e sono tantissime” ha concluso.