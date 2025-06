Concluso il 1° corso di prima nomina e prontezza operativa del Centro di Mobilitazione Calabria

StrettoWeb

Dopo un’intera e intensa giornata di esercitazioni e il superamento dell’esame finale presso la sede del N.A.A.PRO. di Lamezia Terme, lo scorso fine settimana, si è concluso il 1° Corso di Prima Nomina e Prontezza Operativa dei Militari Volontari del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana (CRI) organizzato dal Centro di Mobilitazione Calabria. La formazione dei neo arruolati nell’organizzazione ausiliaria delle Forze Armate è stata caratterizzata da una serie di lezioni il cui avvio è stato dato dal Capitano com. CRI Silvestro Passarelli, affiancato dal Direttore del Corso, Tenente com. CRI Mario Arestia, dal Vice Direttore, Maggiore com. CRI Giuseppe Abbate e dal Maggiore Paolo Cuzzola, in qualità di coordinatore delle attività formative.

Queste attività hanno visto la partecipazione di ospiti di rilievo del panorama militare e istituzionale come il Comandante del Corpo Militare CRI, Colonnello Gerardo Di Ruocco, il Comandante del Centro di Mobilitazione Meridionale Ten. Colonnello com CRI Carlo Bosna, Tenente Colonnello com. CRI Domenico Traversa, il Colonnello Giuseppe Scrofani e il Presidente del Comitato Regionale Calabria, dott. Gianfranco Arcuri. Tra i docenti e istruttori anche il Capitano Eugenio Padalino, il Ten. Colonello dott. Giuseppe Spina, la dottoressa Helda Nagero (vice presidente regionale CRI), il Sergente Giuseppe Resta, Mar. Cosimo Ligurgo, Mar. Diego Marino.

Sono stati circa sessanta i volontari – tra neo arruolati e personale già reclutato – che hanno preso parte alle intense giornate formative di questo corso che si è distinto per l’alto livello qualitativo delle lezioni, affidate a insegnanti esperti sia in ambito militare che civile, i quali hanno approfondito le principali tematiche operative e normative legate alle attività del Corpo Militare CRI.

Per il Capitano com. Passarelli: “Questa prima esperienza formativa calabrese è stata intensa, arricchente e perfettamente strutturata; tra l’altro la qualità dell’insegnamento, l’attenzione ai dettagli e l’approccio umano hanno reso questo un momento di crescita non solo professionale, ma anche personale”. L’iniziativa ha rappresentato, infine, un passo decisivo nella preparazione del personale che sarà chiamato a operare in contesti complessi e a supportare le attività istituzionali della Croce Rossa Italiana, mantenendo saldi i principi di umanità, imparzialità e neutralità.