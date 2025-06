Concerto Radio Italia a Palermo, Plastic Free protesta: “palloncini dannosi per l’ambiente” | VIDEO

StrettoWeb

“Plastic Free Onlus denuncia con fermezza quanto accaduto durante il concerto di una nota radio nazionale a Palermo, dove centinaia di palloncini sono stati rilasciati in cielo davanti a migliaia di spettatori. Un gesto anacronistico e dannoso per l’ambiente, secondo l’associazione impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento legato all’abuso di plastica: tanto più grave perché compiuto da una delle realtà mediatiche più seguite del Paese“. È quanto dichiarato da Plastic Free attraverso un comunicato stampa.

“Non si tratta di un caso isolato: episodi simili erano già stati segnalati in occasione di altri eventi, tra cui un concerto a Milano. – prosegue Plastic Free – In quel caso era stato risposto che i palloncini utilizzati erano “biodegradabili”. Una giustificazione priva di fondamento, poiché biodegradabile non significa innocuo. Anche se realizzati con materiali tecnicamente degradabili, i palloncini restano rifiuti. Il loro rilascio nell’ambiente rappresenta un gesto irresponsabile che trasmette un messaggio fuorviante e contribuisce a legittimare comportamenti dannosi.

Uno studio condotto dall’Università di Swansea, nel Regno Unito, ha rilevato che l’80% dei rifiuti trovati nello stomaco delle tartarughe marine analizzate era costituito da frammenti di palloncini. Questi oggetti si collocano infatti al terzo posto tra i rifiuti più pericolosi per la fauna marina – foche, tartarughe, uccelli – che li scambiano per cibo o vi rimangono intrappolati.

Nel 2025, risulta inaccettabile continuare a trattare il cielo come una pattumiera: quello che volta in alto, inevitabilmente, torna giù. – si legge nella nota – E quando torna, provoca danni all’ambiente e alla biodiversità. Ancora più grave è il fatto che a promuovere simili iniziative sia un soggetto con ampia visibilità pubblica, il cui ruolo dovrebbe includere una responsabilità educativa nei confronti del pubblico, in particolare delle giovani generazioni.

È per questo che Plastic Free avvierà un nuovo confronto con le istituzioni locali per evitare che episodi analoghi si ripetano, a Palermo come in altre città. Da tempo è attiva una campagna nazionale per vietare il rilascio deliberato in aria dei palloncini, utilizzati con leggerezza in feste, commemorazioni ed eventi pubblici, senza considerare il loro impatto ambientale.

Numerosi Comuni italiani hanno scelto di aderire alla proposta di Plastic Free, approvando ordinanze specifiche che vietano il lancio di palloncini sul proprio territorio. Da Ferrara a Roseto degli Abruzzi, da Pomigliano d’Arco a Cefalù, sono oltre 120 le amministrazioni locali che hanno fatto della tutela ambientale una priorità. Il Trentino, dal 2021, è stato il primo territorio italiano a introdurre un divieto su scala provinciale. Plastic Free Onlus continuerà a vigilare affinché simili forme di inciviltà ambientale, anche se mascherate da spettacolo, non siano più ammesse“, conclude Plastic Free.

