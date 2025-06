La Comunità di Pentedattilo accoglie il Sindaco Nastasi e la nuova Giunta

StrettoWeb

Questa mattina, presso la suggestiva cornice della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Pentedattilo, la comunità parrocchiale ha accolto con calore e spirito di fraternità la nuova Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco di Melito Porto Salvo, Tito Nastasi. Alla presenza del Parroco Don Domenico Foti e del Diacono Cosimo Martelliti, si è tenuto un momento semplice ma significativo, durante il quale è stato rivolto un saluto istituzionale e spirituale alle nuove autorità civiche. Oltre al Sindaco, erano presenti anche la Presidente del Consiglio Comunale Serena Minicuci, il Vice Sindaco e Assessore Daniela Demetrio e l’Assessore Nina Iaria.

La parrocchia ha voluto manifestare la propria vicinanza e disponibilità a collaborare con l’Amministrazione per il bene della collettività, nel rispetto dei ruoli ma nella condivisione degli ideali che uniscono ogni comunità viva: il senso del servizio, l’attenzione ai più deboli, la cura dei luoghi e delle persone, la promozione della cultura e delle tradizioni. Nel suo breve intervento, Don Domenico ha ricordato come “chi governa è chiamato a essere al servizio della comunità”, richiamando il valore evangelico dell’autorità intesa come responsabilità, ascolto e impegno concreto. Da parte sua, il Sindaco Nastasi ha richiamato i valori della condivisione e dello spirito attivo da parte di tutta la comunità, sottolineando che “solo insieme è possibile raggiungere i traguardi”. Un messaggio di apertura e collaborazione, che ha trovato accoglienza e apprezzamento tra i presenti.

A margine della funzione religiosa, il Sindaco si è intrattenuto con la comunità di Pentedattilo, ascoltando alcune questioni e segnalazioni emerse dal territorio, che ha promesso di prendere in carico con attenzione e senso di responsabilità. Un momento di dialogo e vicinanza che ha rafforzato il legame tra istituzioni civili e realtà ecclesiali, nel segno di una comune volontà di lavorare per il bene della collettività.