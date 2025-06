“Completati tutti gli obiettivi”, Israele accetta il cessate il fuoco di Trump

StrettoWeb

Nella serata di ieri, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha convocato il governo insieme al Ministro della Difesa, al Capo di Stato Maggiore e al Capo del Mossad, per riferire che Israele ha raggiunto tutti gli obiettivi che si era preposto riguardanti la minaccia nucleare e missilistica da parte dell’Iran. Inoltre, l’IDF ha ottenuto il controllo aereo completo sui cieli di Teheran, ha inflitto gravi danni alla leadership militare e ha distrutto decine di obiettivi centrali del regime iraniano.

Nelle ultime 24 ore, l’IDF ha anche colpito duramente obiettivi governativi nel cuore di Teheran, eliminando centinaia di agenti Basij (il meccanismo di repressione del regime terroristico) ed eliminando un altro importante scienziato nucleare.

Israele ringrazia il Presidente Trump e gli USA per il loro sostegno alla difesa e per la partecipazione all’eliminazione della minaccia nucleare iraniana. Alla luce del raggiungimento degli obiettivi dell’operazione e in pieno coordinamento con il Presidente Trump, Israele ha accettato la proposta del Presidente per un cessate il fuoco bilaterale.

Israele risponderà con la forza a qualsiasi violazione del cessate il fuoco. I cittadini israeliani devono continuare a rispettare le istruzioni del Comando del Fronte Interno finché non sarà confermato il pieno rispetto del cessate il fuoco.