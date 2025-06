La Commissione parlamentare di inchiesta sul degrado delle città arriva a Reggio Calabria: la mobilitazione parte dall’on. Cannizzaro

StrettoWeb

“Nei giorni 16 e 17 giugno approderà a Reggio Calabria la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, chiamata ad interessarsi di alcune realtà molto delicate del nostro territorio, nell’ambito delle attività istituzionali svolte in tutte le 15 città metropolitane d’Italia. Seguendo l’iter avviato lo scorso anno attraverso le varie interlocuzioni avute proprio con la Commissione e la successiva visita in loco del Presidente Alessandro Battilocchio, facendo diventare Arghillà un vero e proprio caso nazionale, adesso sarà l’intera Commissione a toccare con mano personalmente le criticità del nostro contesto, così da individuare le opportune contromisure.”

Ad annunciare l’importante presenza istituzionale è Francesco Cannizzaro, Segretario regionale di Forza Italia in Calabria e Vice Capogruppo alla Camera dei Deputati, promotore dell’interessamento della Commissione alle varie questioni che riguardano Reggio Calabria.

“Con il brillante coordinamento del Prefetto Clara Vaccaro, il programma della missione a Reggio Calabria prevede diverse audizioni e riunioni presso l’Ufficio territoriale del Governo e sopralluoghi nei punti nevralgici della questione, vale a dire Arghillà, rione Marconi, via Ciccarello ed Istituto “Maria Ausiliatrice” del rione Modena. Ma, oltre a tutte le zone più a rischio di Reggio città – spiega l’onorevole Cannizzaro – abbiamo voluto inserire, d’intesa con il Sindaco Simona Scarcella, la Ciambra di Gioia Tauro, come da impegni assunti in campagna elettorale, quando avevamo promesso che ci saremmo occupati di questa ingiustizia sociale. Martedì, infatti, sarà dedicato alla città della Piana.”

“Tutto ciò – aggiunge il parlamentare reggino – sarà un ulteriore decisivo step di un importante percorso virtuoso che vedrà Reggio e la sua area metropolitana riscattarsi da disagi ormai cronicizzati; un lavoro sinergico tra istituzioni iniziato da tempo che vede coinvolti Comune, Prefettura, Regione, schierati tutti insieme dalla stessa parte, quella della legalità e della sicurezza pubblica. Ci tengo a ringraziare ancora una volta di questa vitale attenzione il Presidente della Commissione, l’amico e collega onorevole Alessandro Battilocchio, con il quale un anno fa abbiamo avviato con determinazione un lungo ma concreto iter parlamentare, mirato a porre una determinante attenzione sulle periferie reggine ed in particolare su Arghillà. Alcune risposte sono già arrivate da parte del Governo, come lo stanziamento di 5 milioni di euro da parte del Ministero dell’Interno; ma è solo un primo notevole traguardo, a cui sono certo seguiranno altri. La Commissione parlamentare si interesserà per intervenire in maniera ancora più approfondita, con l’obiettivo di rimuovere le condizioni di degrado del nostro territorio ed attivare le iniziative necessarie alla riqualificazione urbana e sociale di Reggio Calabria.”