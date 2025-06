Il Comitato “Insieme per il Lavoro” al fianco delle mamme in presidio a Taormina

StrettoWeb

Il Comitato “Insieme per il Lavoro” esprime la propria “totale solidarietà alle mamme che da giorni presidiano il Centro Cardiologico Pediatrico di Taormina, chiedendo risposte e garanzie certe sul futuro della struttura e sul diritto alla salute dei bambini siciliani. Ricordiamo che il Comitato è stato sin dall’inizio al fianco delle famiglie, partecipando attivamente alle iniziative di solidarietà e sostenendo in ogni sede la legittimità della loro vertenza”.

“Stigmatizziamo il comportamento del Presidente della Regione Renato Schifani, che pur trovandosi nei giorni scorsi a Messina e a Taormina, ha scelto di non incontrare queste madri, dimostrando una grave mancanza di rispetto istituzionale e umana. Lo ribadiamo con forza: ‘la sanità non può essere terreno di abbandono e disinteresse politico. Sprechi e clientelismi non possono continuare a consumarsi sulla pelle dei cittadini siciliani. Chiediamo che venga subito riattivato un percorso chiaro, serio e risolutivo per salvaguardare il Centro e garantire cure adeguate e vicine a tutte le famiglie”.