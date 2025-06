Il Club Alpino Italiano (Sezione Aspromonte) annuncia la conferenza del Prof. Poiana su qualità e conservazione degli alimenti

StrettoWeb

Il Prof. Marco Poiana, Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, terrà una conferenza dal titolo “Conservazione e qualità degli alimenti”. “Nel caso degli alimenti la “qualità” è un concetto ampio che comprende diverse caratteristiche che rendono un alimento sicuro, nutriente e gradevole per il consumatore. Si possono distinguere aspetti legati alla qualità igienico-sanitaria, alla sicurezza alimentare, alle caratteristiche nutrizionali, all’apprezzamento organolettico e sensoriale. Altre considerazioni devono tenere in debito conto la qualità commerciale (prezzo, tracciabilità, certificazione). In definitiva il concetto di qualità comprende scienza, etica e cultura”, si legge nella nota di presentazione dell’evento.

“La qualità alimentare come concetto multidimensionale, che spazia dalla sicurezza igienico-sanitaria alle proprietà nutrizionali e sensoriali. Le moderne tecniche di conservazione permettono di ridurre lo spreco alimentare e prolungare la shelf-life. Scopriremo l’importanza della tracciabilità e delle certificazioni nella filiera agroalimentare. Quali sono le sfide attuali del settore, con un focus sulle realtà territoriali calabresi. Perché partecipare? Il professore Marco Poiana professore ordinario dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nato a Udine si è trasferito giovanissimo a Reggio Calabria attualmente è il Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea. Il suo curriculum conta quasi 300 pubblicazioni scientifiche nel settore delle Scienze e Tecnologie agro-alimentari, in questo campo risulta essere uno dei massimi esperti nazionali ed internazionali”.