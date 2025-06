Cirò: maxi operazione della Polizia, controlli a tappeto e sequestri in una gioielleria

StrettoWeb

Nell’ambito di servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino ha disposto un imponente servizio nelle città di Cirò e Cirò Marina impegnando numerosi equipaggi della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio di Gabinetto, dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della D.I.G.O.S., della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati quali lo spaccio degli stupefacenti, contro il patrimonio, nonché il controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali.

Sono state effettuate le seguenti attività:

214 persone identificate, di cui 62 positivi, 13 cittadini extracomunitari; 17 controlli nei confronti di soggetti con precedenti di Polizia; 06 posti controllo; 129 autovetture controllate; 12 verbali al cds. 01 esercizio commerciale controllato;

Sono stati intensificati, altresì, i controlli alle gioiellerie ed ai compro oro finalizzati alla repressione del reato di ricettazione di oggetti provento di furto.

In tale attività, la Polizia Amministrativa, nel corso di un controllo presso un’attività di gioielleria e compro oro, ha deferito all’Autorità Giudiziaria la titolare S. A. per aver svolto l’attività in assenza della prescritta iscrizione al registro degli operatori compro oro instaurato presso l’OAM (Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi). Nel corso della citata attività si è proceduto al sequestro di nr. 39 oggetti in oro e argento, tra cui nr. 2 lingotti d’oro e diversi monili, aventi un peso pari a gr. 779,64, per un valore dichiarato di € 50.000,00 e di altro materiale per la lavorazione dei preziosi, nonché di documentazione attestante i conferimenti dei preziosi al Banco Metalli.

La stessa titolare è stata, inoltre, sanzionata per aver esercitato l’attività di commercio di oggetti preziosi in assenza della prescritta autorizzazione rilasciata dal Sig. Questore di Crotone, essendo in possesso di una licenza rilasciata per dei locali diversi da quelli in cui operava, senza aver mai comunicato il trasferimento dei locali o essere stata autorizzata dall’Autorità di PS. Seguirà provvedimento di cessazione immediata dell’attività.

Ulteriore segnalazione verrà fatta al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la violazione di omessa identificazione della clientela degli operatori compro oro con le modalità prescritte dalla vigente norma e mancato utilizzo di mezzi di pagamento tracciati e diversi dal denaro contante per le operazioni di acquisto con importo pari o superiore a € 500,00.

Personale della Divisione Anticrimine ha effettuato n. 17 controlli a soggetti sottoposti a detenzione/arresti domiciliari. Personale dell’Ufficio Immigrazione e della DIGOS ha identificato n. 13 soggetti extracomunitari controllando la reale corrispondenza tra la dichiarazione di ospitalità e la residenza alloggiativa degli stessi in quel Comune; nella circostanza nr. 2 dei predetti cittadini stranieri sono stati invitati in Questura per accertamenti.

Personale della Polizia Ferroviaria ha effettuato posti di controllo identificando 60 persone, di cui nr. 15 con precedenti di Polizia, e controllando nr. 50 veicoli.

Personale della Polizia Stradale e dell’Ufficio di Gabinetto della Questura ha effettuato posto di controllo identificando 152 persone, di cui nr. 47 con precedenti di Polizia, controllando nr. 89 veicoli ed elevando nr. 12 verbali di infrazione al Codice della Strada (mancata revisione del veicolo, utilizzo del telefono alla guida, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e mancanza di documenti, nr. 1 fermo e sequestro amministrativo di un camion per mancata assicurazione e guida con patente mai conseguita).

Personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione all’ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catanzaro, nei confronti di D.S., perché responsabile del reato di detenzione di armi e lo ha associato presso la casa circondariale di Crotone.