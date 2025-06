Cirò Marina: aveva in casa una pistola e munizioni, arrestato 69enne

StrettoWeb

Un 69enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina dopo essere stato trovato in possesso di una pistola clandestina e 90 proiettili che teneva in un’abitazione. Nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata di iniziativa in due distinte abitazioni di proprietà dell’uomo, i militari hanno trovato nella mansarda della prima, nascosti in una valigia in un armadio di ferro, una fondina da pistola in pelle e una boccetta di olio per armi.

I carabinieri hanno quindi esteso le verifiche anche nella seconda abitazione, dove, sopra un mobile della sala da pranzo, è stata trovata una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa.