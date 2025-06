Cicloturismo, la Calabria incanta al raduno europeo “BAM! 2025” con oltre 7 mila visitatori

StrettoWeb

Dopo il successo della prima edizione del “BAM! On the Road Calabria Edition”, che a fine maggio ha visto oltre 150 partecipanti pedalare lungo 400 km tra Jonio e Tirreno lungo la Ciclovia dei Parchi, la Calabria è stata protagonista, a Villa Contarini nel Padovano, del BAM!, il più grande raduno europeo dedicato al viaggio in bicicletta, dal 6 all’8 giugno. Nel momento centrale di tutta la rassegna – la sera di sabato 7 giugno – è stato proiettato il documentario realizzato dal collettivo Enough Cycling, protagonista dell’avventura calabrese, accompagnato da un talk dedicato all’esperienza, promossa in sinergia tra il tour operator calabrese Sognare Insieme Viaggi e lo stesso BAM!, col supporto della Ciclovia e della Regione Calabria.

La presenza al BAM! ha rappresentato una vetrina d’eccezione per la Calabria come destinazione cicloturistica, come testimonia la grande affluenza allo stand da parte di appassionati e curiosi, attratti anche dalle degustazioni di vino, ‘nduja e olio biologico arrivati direttamente dalla Calabria. Già in cantiere l’edizione 2026, all’insegna dell’eccellenza per il settore outdoor, bikepacking e adventure.

“Questo evento – afferma l’assessore al turismo e ambiente Giovanni Calabrese– rappresenta un’importante occasione di promozione e di crescita per la nostra terra, che si conferma sempre più come meta sostenibile, ricca di paesaggi unici, tradizioni autentiche e prodotti di qualità. La sinergia tra enti, stakeholder e operatori locali ha reso possibile questo evento e siamo pronti per l’edizione 2026 perché l’interesse suscitato da ciclisti, appassionati e curiosi testimoniano quanto la Regione guidata dal nostro presidente Roberto Occhiuto stia puntando sul settore del cicloturismo e dell’outdoor, facendo divenire la Calabria destinazione di eccellenza.

Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa esperienza e confermo il nostro impegno nel promuovere la Calabria come destinazione di eccellenza nel cicloturismo e nel turismo sostenibile. La nostra regione ha scoperto una bellezza inaspettata, da vedere, toccare, sentire e raccontare, e sono certo che questa avventura continuerà a portare grandi risultati”.

Come afferma Jacopo Lahbi di Enough Cycling: “Abbiamo scoperto una Calabria inaspettata, da vedere, toccare, sentire, raccontare. E dove ritornare”. “La Calabria – commenta Angela Donato, titolare di Sognare Insieme Viaggi – è sempre più oggetto di interesse, curiosità e voglia di scoperta. Farlo a pedali, oltre ad essere sostenibile, permette quel contatto con le comunità locali che è stato fondamentale per realizzare la prima edizione pilota, gettando le basi per la nuova edizione 2026”,

BAM! on the Road Calabria Edition rappresenta un riuscito esempio di sinergia tra enti e stakeholder del territorio: è infatti promosso da Sognare Insieme Viaggi e sviluppato con BAM! e Enough Cycling, col supporto tecnico della Ciclovia dei Parchi della Calabria e di Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Ambiente e Dipartimento Agricoltura, e di Calabria Straordinaria, e il patrocinio del Parco Nazionale del Pollino, del Parco Nazionale della Sila, del Parco Naturale Regionale delle Serre, del Parco Nazionale dell’Aspromonte, dei Parchi Marini della Calabria, Arsac.

L’evento rientra nell’ambito del progetto “Le Montagne del Sole”, finanziato dal Ministero del Turismo a valere sul Bando Montagna, con capofila il GAL Serre Calabresi e partner Sognare Insieme, Trekking Stilaro Experience, Guide delle Serre, SharryLand, Riviera e Borghi degli Angeli e Associazione Italiana Sommelier.