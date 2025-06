Ciclismo, l’impresa ai piedi dell’Etna: il giovane Francesco Ferraro conquista l’Asproclimb

StrettoWeb

Un’impresa fuori dall’ordinario, che intreccia fatica, paesaggio e determinazione. Francesco Ferraro, giovane ciclista e socio dell’Hdemia del Ciclismo, ha portato a termine la sfida Asproclimb5K, andando ben oltre l’obiettivo: 270 km percorsi e 8.784 metri di dislivello positivo accumulati in un’unica prova, sui versanti del vulcano Etna. Partito da Zafferana Etnea, in provincia di Catania, ha affrontato un continuo saliscendi tra salite estreme e discese tecniche, sfidando le pendenze di una montagna affascinante e imprevedibile. Un teatro di lava e vento, dove ogni tornante è un banco di prova per corpo e mente.

La sua prestazione è stata eroica, ben oltre lo standard: un esempio di resistenza, tenacia e passione per la montagna e per il ciclismo. Un viaggio intimo e muscolare, compiuto con spirito di avventura e voglia di superare i propri limiti. L’Asproclimb5K è una sfida aperta a tutti: un invito a mettersi alla prova, a cercare le proprie vette e riscoprire la bellezza del sacrificio. Perché chiunque, con determinazione e cuore, può diventare leggenda.