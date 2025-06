Chiusura dell’anno per l’Istituto Nazionale Azzurro: evento di fede e impegno sociale a Roma

StrettoWeb

L’Istituto Nazionale Azzurro si prepara a celebrare la chiusura dell’anno istituzionale con una Santa Messa che avrà luogo nella storica cornice della Città del Vaticano. L’evento sarà presieduto da Sua Eminenza Reverendissima, il Cardinale Angelo Comastri, Vicario Generale Emerito di Sua Santità per la Città del Vaticano, Arciprete Emerito della Basilica di San Pietro e Presidente Emerito della Fabbrica di San Pietro, nonché Membro d’Onore dell’I.N.A. Durante la cerimonia, diversi membri provenienti da Reggio Calabria, che hanno concluso il loro percorso di formazione e catechesi attraverso incontri organizzati dalla delegazione calabrese, si impegneranno solennemente davanti alle più alte cariche dell’Istituto.

Questi nuovi membri rinnovano il loro voto a fare del bene, ad assistere il prossimo seguendo il Vangelo e a offrirsi con spirito cristiano alle varie attività caritatevoli promosse dall’Istituto. Il Fondatore e Presidente dell’I.N.A., Cav. Dott. Lorenzo Festicini, esprime la sua soddisfazione per il lavoro svolto durante l’anno che sta per concludersi. “Sono orgoglioso di quanto fatto con il nostro istituto” afferma. “Sin dall’apertura di questo anno 2024/2025, la nostra attività, oltre a concentrarsi su impegni umanitari, ha messo un forte accento sulla formazione dei membri attraverso incontri mensili. Abbiamo anche cercato di sensibilizzare e informare su pratiche giuste, come tra le tante la giornata di informazione contro lo spreco alimentare organizzata presso il Senato della Repubblica. Inoltre, abbiamo partecipato attivamente al Giubileo delle Forze Armate e ci siamo uniti in preghiera ai funerali di Papa Francesco e all’elezione di Leone XIV”.

La Santa Messa di chiusura dell’anno istituzionale, presieduta dal Cardinale Comastri e concelebrata da alti prelati, rappresenta non solo un momento di riflessione e gratitudine, ma anche la manifestazione dello stretto legame tra l’Istituto Nazionale Azzurro e la Chiesa Cattolica. In molteplici occasioni, l’Istituto ha dimostrato di essere un riferimento fondamentale nelle attività caritatevoli, affermando con forza il proprio impegno a favore dei più bisognosi.