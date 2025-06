Chiude in bellezza la straordinaria 1ª edizione di Scialamuni 2025 | FOTO

StrettoWeb

Si è conclusa con un successo straordinario la prima edizione di Scialamuni, l’evento che ha ufficialmente dato il via all’estate brolese. Organizzata da Massimo Caruso e Alessandro Contenta del Central Bar, curato nei dettagli dall’associazione Olimpia, diretta da Giuseppe Micale e che ha visto in Nino Bonina un instancabile ottimizzatore, la manifestazione ha trasformato la spiaggia di Brolo in un palcoscenico di musica, gusto e convivialità, attirando migliaia di giovani e meno giovani e da tutto il comprensorio nebroideo e oltre.

Il format ha dimostrato di essere vincente: due giorni di festa, il 1° e 2 giugno, con DJ set, street food, animazione e ospiti d’eccezione come Il Pagante e DJ Random, che hanno infiammato la spiaggia – accogliente ed immensa adattissima ad accogliere eventi di tal genere – fino a tarda serata.

Il successo di Scialamuni, sotto la direzione artistica di “Bonny” Bonina, è stato reso possibile grazie alla sinergia tra imprenditori locali, attività commerciali e istituzioni.

Un ringraziamento speciale, da parte degli organizzatori, è andato a tutti gli espositori e alla macchina organizzativa che ha lavorato instancabilmente per garantire un evento impeccabile dalla sicurezza ai servizi, dall’accoglienza alla gestione del palco e delle scelte musicali. Ed ancora curatissimo l’eccellente servizio navetta ed i dettagli del piano dei servizi tecnici anche per la facilità di trovare parcheggio che ha fluidificato l’afflusso di partecipanti, con gruppi provenienti da Messina, Barcellona, Milazzo, Cefalù e altri centri nebroidei.

La presenza dell’Assessore Regionale al Turismo, Elvira Amata, invitata dall’associazione Olimpia a partecipare, è venuta a curiosa tra spiaggia e stand, ospite anche dell’assessore al turismo Nuccio Ricciardello e dell’amministrazione locale, che ha patrocinato l’evento. Lei ha sottolineato l’importanza di quanto fatto per la promozione del territorio. Durante la sua visita, l’assessore regionale al turismo, ha condiviso momenti con i giovani e gli espositori, evidenziando come Scialamuni rappresenti un modello di turismo esperienziale che valorizza le bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche di Brolo.

Sui social, i commenti entusiasti non si sono fatti attendere. Un partecipante ha scritto: “Ancora complimenti per la bellissima manifestazione. Con 10 euro di benzina ed autostrada da tutti i Nebrodi sembrava di stare in una spiaggia nel sud della Spagna o a Malta…” ed ancora “complimenti anche a Massimo e Alessandro, continuate così!” “Vi possiamo assicurare che del vostro evento se ne è parlato, e tanto, e se continuerà a parlare“… e quindi “un format vincente, musica per tutti i gusti su una spiaggia davvere unica“.

“Scialamuni ha dimostrato, dice Nuccio Ricciardello, l’assessore al turismo di Brolo, che, quando c’è collaborazione tra imprenditori e attività commerciali, i risultati non possono che essere positivi. Brolo ha mostrato di essere un paese vivo, capace di attrarre e coinvolgere, confermandosi come una delle mete più dinamiche della costa tirrenica siciliana e un’amministrazione attenta ha giustamente dato il patrocino a quest’evento che premia tutto il paese. Un bel bagno tonificante per l’immagine turistica di Brolo“.

I ringraziamenti finali di Massimo e Sandro

“Dopo due giorni di puro divertimento e allegria, preceduti da quattro mesi di intenso lavoro, si è conclusa l’edizione di “Scialamuni”. Una manifestazione ricca di significato, che va ben oltre il semplice momento ricreativo.

È un evento voluto e ideato con l’obiettivo di prolungare la stagione estiva della nostra Brolo e di tutto il comprensorio. Un’iniziativa che doveva – e ha saputo – dimostrare che uniti si vince. Quando si riesce a trasmettere la genuinità di un progetto, tutti sono pronti a partecipare, proprio come è successo.

Aggregare, condividere, progettare: queste sono le parole d’ordine per raggiungere grandi risultati. Spero che ciò che è stato fatto possa far comprendere a tutti che Brolo ha tanto da offrire. Il patrimonio di Brolo non è solo mare, spiaggia, castello, “scogghiu”…

Brolo è anche impresa, professionisti, artigiani, una classe dirigente, grandi lavoratori di enorme spessore. Tutto questo ci deve spingere a capire che, con la giusta sinergia, la giusta volontà e la giusta compartecipazione, si può ottenere tutto. Possiamo davvero fare in modo che il nostro paese diventi una meta attrattiva, un piccolo gioiello da custodire e difendere. Detto ciò, è doveroso ringraziare tutti i ragazzi che ci hanno creduto, supportato e sono stati al nostro fianco. Senza di loro, nulla sarebbe stato possibile.

Un sentito ringraziamento:

All’Associazione Olimpia, rappresentata dall’instancabile Nino Bonina, legato a noi da amicizia, rispetto e grande lealtà.

All’Amministrazione Comunale, in ogni sua componente, guidata dal Sindaco On. Laccoto, che ci ha sostenuti e ha creduto in noi.

All’Assessore Nuccio Ricciardello, sempre presente con il supporto dell’intera giunta.

Ai consiglieri di minoranza che ci sono stati vicini.

All’ Assessore al Turismo della Regione Siciliana On. Elvira Amata che ha accolto il nostro invito testimoniando con la sua presenza il valore di quanto fatto per la promozione del territorio.

Al Capitano Giuseppe Rinella della Compagnia dei Carabinieri di Patti, al Maresciallo della stazione di Brolo e a tutti i carabinieri, per la loro presenza rassicurante.

Al Commissariato di Polizia di Capo d’Orlando, alla Guardia di Finanza, alla Capitaneria di Porto e a tutte le Forze dell’Ordine.

Al corpo di Polizia Municipale di Brolo.

Alla Protezione Civile di Brolo, guidata da Tindaro Pintabona.

Alla Croce Rossa.

Ai ragazzi della security, guidati da Francesco, che hanno dimostrato grande professionalità.

Al service di Maurizio Galipò, che ha lavorato sotto il sole del primo pomeriggio per predisporre tutto.

A Massimo Reale, per la fornitura degli stand.

Al sempre presente Corrado Pultrone, per la gestione delle emergenze elettriche.

A Calogero, per il montaggio del palco.

Al Geom. Nunzio Caranna, che ha curato in modo impeccabile gli aspetti tecnico-amministrativi.

Agli operatori della Caruter, per la pulizia.

A tutti i nostri sponsor, che ci hanno permesso di far esibire due grandi artisti – che ringrazieremo in modo speciale nei prossimi giorni.

A tutti i partecipanti degli stand, provenienti dai diversi comuni del comprensorio, che con le loro delizie culinarie hanno deliziato il palato di tutti.

Ed ancora Una menzione speciale va a Giovanni Biondo, che in questi mesi ci ha trasmesso la sua energia, la voglia di partecipare e i suoi immancabili sorrisi.

Al nostro immenso direttore artistico Antonio Bonina, che abbiamo subissato con le nostre ansie.

A Massimo Scaffidi, che con grande professionalità ci ha supportati nella comunicazione con tutta la stampa (a cui va il nostro grazie).

A Edoardo Lipari, il nostro social media manager, che ci ha pazientemente sopportati.

A Vebega, egregiamente rappresentata dal nostro amico Tonino Manzo.

E ancora, a tutto lo staff delle casse: Carmen, Natascia, Silvana, Antonio, Lorena, Gabriel, Denise, Elena e della manutenzione: Carmelo, a cui va tutta la nostra riconoscenza.

Ma il grazie più grande va a tutti voi, che con la vostra partecipazione avete reso questa manifestazione indimenticabile e straordinaria. Perdonateci se abbiamo dimenticato qualcuno, ma l’emozione ancora è tanta. Noi ce l’abbiamo messa tutta. Abbiamo voluto creare Scialamuni con un solo intento: che possa diventare patrimonio di Brolo e di tutti quelli che lo vorranno. Ad majora. Brolo nel cuore“.