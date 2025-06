Chiara Francini a Reggio Calabria con il suo nuovo romanzo “Le querce non fanno limoni”

StrettoWeb

Venerdì 4 luglio 2025 a partire dalle ore 18:30 la libreria Ave-Ubik di Reggio Calabria avrà il piacere di ospitare Chiara Francini per la presentazione del suo nuovo libro intitolato “Le querce non fanno limoni”, edito da Rizzoli. La Francini, attrice di caratura nazionale per cinema e teatro, personaggio televisivo e scrittrice, dialogherà con la giornalista Cristina Marra su questo romanzo epico, intimo e corale che attraversa cinquant’anni di storia italiana: una storia di resistenza, passioni e famiglie attraverso la vita della protagonista Delia, ex partigiana che affronta l’amore e la perdita. Un romanzo sull’eredità, politica, affettiva, ideologica e sull’importanza della memoria. Al termine della presentazione l’autrice incontrerà i lettori ed appassionati presenti per il firmacopie.