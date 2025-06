Cessione Ternana: tra gli interessati spunta il gruppo Salini

StrettoWeb

Tutto in poche ore. Prima l’anticipazione-bomba di Stefano Bandecchi, poi il comunicato della Ternana e ora un’indiscrezione in attesa di conferma. La Ternana ha annunciato ufficialmente di essere aperta alla cessione e, secondo quanto trapela da rumors locali, tra gli interessati ci sarebbe il gruppo Salini. Una notizia che resta in attesa di conferme.

E, sempre se confermata, andrebbe nella direzione consueta: Bandecchi in queste ore si sta muovendo, sta contattando, si sta interessando, sta incontrando intermediari. E’ il ruolo che dovrebbe svolgere la politica, quella che conosce soggetti importanti e che li coinvolge, che cerca il meglio, il massimo, per la squadra della propria città. Insomma, che anziché allontanare i grandi gruppi, li coccola e cerca di portali “dentro”.