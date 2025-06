Cessione Cosenza, che sta succedendo? E’ la solita storia: “tutto incredibilmente fermo e fuggi fuggi generale dalla Primavera…”

StrettoWeb

Stupirsi? Con Eugenio Guarascio, assolutamente no. Ingenui quei tifosi che qualche giorno fa pensavano davvero di potersene sbarazzare con così tanta facilità e rapidità. La trattativa con Vincenzo Oliva, affinché quest’ultimo acquisisse la maggioranza delle quote del Cosenza, è in fase di stallo. Attenzione, non saltata, ma ferma. Sembrava a un passo dalla chiusura, con conferme ufficiose e attese ufficiali, ma alla conferma delle parti vicine – anche perché non sono arrivate smentite – non è seguita alcuna ufficialità.

Alcuni dettagli, infatti, hanno bloccato il processo che stava per portare a una chiusura immediata. Al momento è tutto fermo, Guarascio è ancora sullo sfondo e la tifoseria continua a chiedere chiarezza, anche se è ormai rassegnata all’idea che questo non accadrà mai. Nei giorni scorsi, proprio quello successivo alla notizia sulla cessione (e c’è chi in questo senso pensa non sia un caso), la tifoseria si è ritrovata in piazza per protestare contro il suo patron. In strada c’erano anche parte della politica e parte delle associazioni organizzatrici.

Tra queste, “Cosenza nel cuore”, che così oggi ha scritto sui social: “Ancora è incredibilmente tutto fermo in casa Cosenza, Primavera compresa. dal quale è in essere un fuggi fuggi generale. Il 30 giugno scadrà il vincolo per il 98% dei giocatori!!! Silenzio più totale della società, che è riuscita nell’impresa di autoridicolizzarsi, non rispettando neanche le proprie promesse (si fa per dire) contenute nei recenti comunicati. Un colpevole e irresponsabile ritardo che produrrà gravi conseguenze. Intanto, il 24 giugno scorso la Lega A ha ufficializzato il Ranking e il tabellone della prossima Coppa Italia Primavera, il Cosenza Calcio è, a testa alta, al 31esimo posto, grazie al grande campionato svolto, tra mille difficoltà. Nei Trentaduesimi, il 29 ottobre prossimo, affronterà fuori casa il Genoa CFC, non si sa con chi, con quali giocatori, con quali maglie, con quale società, con quale staff. Nulla di nulla!”.