Certificazioni internazionali Eco – Schools: Verona Trento – Majorana di Messina premiato con la bandiera verde

Si è svolta di recente la cerimonia “Messina Bandiera Blu 2025”, un evento di grande significato per la sostenibilità e l’educazione ambientale della nostra città. Durante la cerimonia, il Sindaco Federico Basile, insieme al Presidente di FEE Italia Claudio Mazza, ha avuto l’onore di consegnare le ambite certificazioni internazionali Eco Schools e le bandiere verdi alla Dirigente dell’IIS “Verona Trento”, Simonetta Di Prima. Questo riconoscimento è stato attribuito per le lodevoli attività realizzate dai plessi “Verona Trento” e “Majorana” nell’ambito del Programma Eco-Schools, considerato il più grande programma di educazione ambientale al mondo, che dalla scuola si estende all’intera comunità. L’IIS Verona Trento, un faro di innovazione educativa, ha attivamente contribuito alla creazione della RETE Eco-Schools di Messina, aderendo al Protocollo siglato il 5 dicembre 2023 tra la Città Metropolitana, il Comune di Messina, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina e la FEE (Fondazione per l’Educazione Ambientale). I referenti per il Comune di Messina e per l’IIS “Verona Trento” sono rispettivamente la Dott.ssa Arch. Ester Zazzero e la Prof.ssa Stefania La Malfa.

Cerimonia

Durante la cerimonia, era presente anche una rappresentanza dell’Eco Comitato, l’organo operativo e rappresentativo del Programma Eco-Schools, presieduto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Simonetta Di Prima. L’Eco Comitato è composto da rappresentanti di studenti, docenti, personale ATA, genitori e presidenti delle associazioni del territorio, tra cui AIIG sez. Messina, Cooperativa di Comunità Valli Basiliane e LUTE. Il Programma Eco-Schools ha previsto l’approfondimento di temi cruciali quali: Biodiversità, Cambiamenti Climatici, Energia, Trasporti, Cittadinanza Globale, Salute e Benessere, Acqua e Rifiuti. In particolare, l’Eco Comitato, suddiviso in piccoli gruppi tematici, ha effettuato un’accurata indagine ambientale analizzando i dati raccolti. Le azioni intraprese si sono focalizzate principalmente sul tema dei Rifiuti.

Due iniziative, in particolare, hanno riscosso un grande successo nella prima annualità del Programma Eco-Schools e sono state presentate durante l’UniMe Sustainability Day 2025, presso l’Università degli Studi di Messina. La prima iniziativa, “M’illumino di meno… Indossa una storia e riusa con stile”, è stata realizzata in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. Questa attività ha messo in evidenza la riduzione degli sprechi nel settore del fast fashion e ha incoraggiato il riuso di abiti usati. Gli studenti sono stati invitati a indossare capi di abbigliamento o accessori appartenuti ad altri, condividendo storie personali e emozionanti tramite fotografie e testi, che sono stati poi raccolti in poster interattivi dalle studentesse dell’indirizzo “Grafica e Comunicazione”.

La seconda iniziativa ha previsto la progettazione e la realizzazione di cestini per la raccolta differenziata, in cui gli studenti dell’indirizzo CAT (tecnologie del legno) del Plesso “Verona Trento” hanno creato un prototipo di cestino in legno riusato. Gli studenti dell’istituto professionale hanno poi ideato la grafica per i cestini del Plesso Majorana, contribuendo così a una potenziata raccolta differenziata grazie alla creazione di punti di raccolta diffusi e all’impegno attivo di tutta la comunità scolastica. Il percorso educativo è stato strutturato nei “Sette Passi”, con principi ispiratori e programmatici sintetizzati nell’Eco-Codice, e ha permesso di sviluppare azioni concrete per educare gli studenti alla sostenibilità, promuovendo comportamenti quotidiani responsabili nei confronti dell’ambiente scolastico.

Le parole del dirigente Di Prima

A questo proposito, la dirigente scolastica Simonetta Di Prima ha affermato: “siamo estremamente orgogliosi di questo riconoscimento, che riflette l’impegno e la passione dei nostri studenti e docenti nel perseguire un futuro sostenibile. Ogni azione, anche la più piccola, contribuisce a creare un ambiente migliore per noi e per le generazioni future”. Questa esperienza ha rappresentato una preziosa opportunità per attivare un processo condiviso che ha coinvolto tutte le componenti della comunità scolastica dei plessi “Verona Trento” e “Majorana”, dimostrando che ogni piccola azione può avere un grande impatto nella lotta per un futuro sostenibile.