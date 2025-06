Centrodestra a Reggio Calabria, Germanó (FdI): “serve unità e un programma condiviso prima del nome del candidato sindaco”

StrettoWeb

“Si avvicinano le elezioni comunali di Reggio Calabria ed è indispensabile che tutte le forze del centrodestra reggino si ritrovino al più presto attorno a un tavolo per avviare un confronto serio, concreto e responsabile. La città ha bisogno di un progetto chiaro, di una visione condivisa e di strategie efficaci per affrontare le sfide cruciali che l’attendono: sviluppo economico, occupazione, infrastrutture, sicurezza, gestione dei fondi europei, opere pubbliche, riordino urbanistico, recupero del decoro urbano, rilancio del turismo”. Lo afferma in una nota Franco Germanó, Responsabile FdI RC Enti Locali e Rapporti con gli altri Partiti

“Non si può partire dalla scelta del candidato sindaco senza prima aver costruito una solida base programmatica, frutto del dialogo tra le anime politiche e civiche del centrodestra. Serve un patto politico e amministrativo fondato sui contenuti, non sui personalismi”.

“Forza Italia legittimamente ha espresso disponibilità e proposte e anche Fratelli d’Italia – insieme a ogni partito e movimento della coalizione – può mettere a disposizione uomini e donne capaci, preparati e radicati sul territorio, pronti a raccogliere la sfida di guidare la città. La scelta del candidato sindaco dovrà essere il risultato di una sintesi politica, non il punto di partenza”.

“Nasce da queste considerazioni la nostra convinzione che al più presto, nelle prossime settimane, sarà indispensabile incontrarci e ragionare assieme per approfondire tematiche, spunti di riflessione, strategie. Sarà nostra cura avviare le opportune interlocuzioni con gli altri soggetti politici, affinché si dia corso a questo percorso che siamo certi troverà la condivisione di tutti”.

“La priorità, dunque, è scrivere insieme un programma credibile, concreto e vicino alle reali esigenze dei cittadini reggini. Sarà necessario confrontarsi con le istituzioni culturali, con le associazioni di categoria degli imprenditori, con i sindacati, con le associazioni culturali e del terzo settore, con gli ordini professionali, per raccogliere le loro istanze e le loro proposte. Solo dopo, con spirito unitario e condivisione, sarà possibile individuare il miglior profilo da proporre alla guida del Comune: una figura autorevole, competente e capace di rappresentare l’intera coalizione. È il momento della responsabilità. Reggio Calabria merita un centrodestra compatto, coeso e pronto a governare con serietà e visione”.