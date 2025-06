Celebrato dal Parlamento Europeo il 70° Anniversario della Conferenza di Messina, è intervenuta Giusi Princi

StrettoWeb

E’ stato celebrato e approfondito, con un video collegamento tra Palazzo Zanca e il Parlamento Europeo, il 70° anniversario della Conferenza di Messina, svoltasi nel giugno del 1955, alla presenza dei sei ministri della Ceca, guidati dal ministro messinese Gaetano Martino, che diede avvio con la “Risoluzione di Messina”, al processo d’integrazione europea. L’Incontro-dibattito “L’Europa che si unisce vola” è stato promosso dal Comune di Messina e dal Parlamento Europeo insieme al Movimento Europeo e al Circolo “Palombella”, con la collaborazione dell’Associazione culturale Antonello da Messina.

In videoconferenza dal Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso e la presidente dell’Associazione Antonello da Messina Milena Romeo. L’incontro è stato moderato dal messinese Massimo Palumbo, in collegamento diretto dalla sede del Parlamento Europeo di Bruxelles, insieme alla Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picerno. Palumbo ha letto un messaggio della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, che ha ribadito l’attualità dello “Spirito di Messina” nel processo di integrazione europea contemporaneo.

“Straordinario ruolo di Martino”

Il sindaco di Messina Federico Basile ha voluto ribadire lo straordinario ruolo avuto da Martino, autentica eccellenza della città peloritana, in quella memorabile Conferenza, e il senso profondo dello “Spirito di Messina” come modello illuminante e fattivo di collaborazione solidale e di dialogo costante tra gli stati, in una visione comune e comunitaria, che risulta sempre più necessaria nelle drammatiche vicende internazionali odierne.

Sulla storia della Conferenza e sul legame tra la città dello Stretto e lo spirito europeo si è soffermata la presidente dell’Associazione culturale “Antonello da Messina” Milena Romeo. La conferenza ha visto l’introduzione di Virgilio Dastoli, presidente della sezione italiana del Movimento Europeo; sono intervenuti i deputati europei Giuseppe Milazzo, Giuseppe Lupo, Leoluca Orlando, Giusi Princi e Ruggero Razza.