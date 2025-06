Cateno De Luca: “il governo Schifani mantiene gli impegni con Messina”

StrettoWeb

“Ringrazio il Governo regionale per avere rispettato gli impegni assunti con la città di Messina. Le risorse inserite nella variazione di bilancio consentiranno di andare avanti con la gara per l’impianto per il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo dell’impianto di Mili in località Mili — Comune di Messina, per un importo pari ad euro 27.184.133,29, autorizzando un ulteriore finanziamento di euro 5.025.780,11 per l’esercizio finanziario 2025 per un totale di 32.209.913,40 euro. Si tratta di un’opera strategica per il futuro del nostro territorio”. Così il capogruppo di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, nel commentare gli esiti dell’ultima variazione di bilancio approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana.

“Per quanto riguarda l’altro impianto, quello per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani da PAP c/o ex inceneritore Pace-Messina, la gara sarà espletata nel mese di luglio ed è importante che entro quella data venga riconosciuto il finanziamento aggiuntivo di 2 milioni euro che si andrebbe ad aggiungere all’importo di 9.690.576,06 euro. Abbiamo preso atto che, per far fronte a un’ulteriore emergenza – sulla quale anche noi, come Sud Chiama Nord, avevamo sollecitato un intervento – ovvero garantire un contributo straordinario ai consorzi di bonifica di Agrigento e Ragusa, si è reso necessario individuare una copertura di quasi 5 milioni di euro, rendendo temporaneamente necessario lo stand-by di 2 milioni destinati all’SRR di Messina; in tale contesto il Governo ha presentato un emendamento, apprezzato dal Parlamento, che ha consentito di definire le risorse e dare risposte immediate a un’urgenza non più rinviabile”, rimarca De Luca.

“Voto favorevole”

“Per il resto – ha aggiunto De Luca – avevamo già preannunciato ieri, in considerazione dell’impianto normativo che è stato confermato anche stasera, il nostro voto favorevole. Ringraziamo quindi il Governo per aver mantenuto l’impegno con la città di Messina, ma anche con la città di Palermo. Ovviamente auspichiamo che, dove ci sono progetti cantierabili che sono fermi al palo per l’acquisizione di impianti, si intervenga con i cofinanziamenti”.

“Il tema dell’accelerazione della spesa è un’urgenza che riguarda l’intero sistema degli enti locali. Per questo il fondo per la progettazione previsto in questa manovra è un segnale importante: dobbiamo sostenere i Comuni, rafforzare la capacità amministrativa e mettere i territori nelle condizioni di spendere bene e in fretta le risorse disponibili”, conclude De Luca.