Catanzaro, è ufficiale: ecco dove e quando si svolgerà il ritiro

“Sarà l’incantevole cornice di Spiazzo, in provincia di Trento, ad accogliere l’US Catanzaro 1929 per il ritiro precampionato in programma dal 15 al 27 luglio 2025. Un contesto naturale di grande bellezza, ideale per ritrovare condizione, concentrazione e spirito di squadra in vista delle nuove sfide che attendono i giallorossi”. Comincia così la nota ufficiale del Catanzaro con cui lo stesso club annuncia luogo e data del ritiro precampionato.

“Calciatori e staff, guidati da mister Alberto Aquilani, alloggeranno presso l’Olympic Royal Hotel di Pinzolo, struttura moderna e attrezzata, punto di riferimento per l’ospitalità sportiva in alta quota. L’intero soggiorno è pianificato in collaborazione con Kairos Sport, agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi sportivi, con una consolidata esperienza nei ritiri per club professionistici. Un’opportunità preziosa per lavorare con intensità e serenità in un ambiente favorevole, immerso nel verde, che rappresenta la cornice ideale per gettare le basi della nuova stagione”.