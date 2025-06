Catanzaro, Noto si sbilancia: “aperti ad altri soci, anche a un azionariato”. Poi parla di Serie A e di mercato: “Harder e Bonini…”

StrettoWeb

Al fianco del nuovo allenatore Aquilani, questo pomeriggio, c’era il presidente Floriano Noto. Il numero uno del Catanzaro ha risposto alle domande dei giornalisti nel corso della conferenza del neo tecnico. Scherzando su una foto presente in sala stampa, una vecchia immagine risalente a un passato glorioso per il club, il patron si è sbilanciato in merito agli obiettivi a medio-lungo termine della società: “l’obiettivo è quello, è sempre stato chiaro da parte nostra, l’ho già detto. Ho sempre detto che per la Serie A bisogna essere strutturati e avere credibilità ed è quello che stiamo facendo. Credibilità anche verso calciatori e allenatori. Se un allenatore viene lo fa perché ha visto il nostro lavoro di questi anni”.

La riflessione si è poi spostata sui giovani, argomento che ha aperto una parentesi importante – da parte di Noto – che ha aperto ufficialmente all’eventuale ingresso di nuovi soci nel club: “i giovani? Noi abbiamo già una base over 27-28-29, su questo noi dobbiamo innestare, altrimenti l’età media va oltre quella imposta. Dobbiamo andare sui giovani bravi da lanciare e su questo lavoriamo con Ds e mister. Questo per creare delle plusvalenze che ci permettano di mantenere il bilancio sano. Per questo noi siamo aperti ad altri soci, anche a un azionariato come nel Lecce, condividendo rischi e vantaggi. Se occorre mi metto anche da parte affinché si scelga un presidente super partes“.

Sulla scelta di Aquilani: “la scelta del mister nasce da una serie di cose, non tanto per i ricordi di essere un calciatore importante, ma per le idee, per il tipo di gioco che ha in testa. Aquilani ha in testa un tipo di gioco che a noi piace, lo hanno lui e altri quattro, cinque in Italia. Come avete ben visto, Caserta esprimeva un altro tipo di gioco e nei primi mesi c’è stata un po’ di impasse, ma poi lui si è adattato alle caratteristiche. Quindi ci siamo orientati su un mister con una strada ben tracciata”.

Infine, sul mercato: “Harder? E’ una bufala e in questo momento se ne sparano tante”, afferma ridendo. Bonini? Non abbiamo ricevuto alcuna richiesta, come società, magari si stanno muovendo i procuratori in questa fase. Sappiamo comunque che Bonini è attenzionato, ma anche altri”.