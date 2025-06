Catanzaro, il messaggio d’addio di mister Caserta: “chi ama così la propria squadra ha il diritto di sognare in grande”

StrettoWeb

A qualche giorno dall’addio, diventato anche ufficiale, mister Caserta saluta la società e la città di Catanzaro. Lo fa attraverso un messaggio social denso di ringraziamenti, a dimostrazione del rapporto sincero che quest’anno c’è stato con la piazza e anche con la proprietà, con cui il mister si è lasciato molto bene. “Dopo un’annata intensa e ricca di emozioni, è arrivato per me il momento di salutare questa piazza straordinaria. Voglio ringraziare di cuore la società del Catanzaro Calcio, in particolare la famiglia Noto, per avermi dato l’opportunità di guidare questa squadra per un anno intenso e pieno di emozioni. È stato un percorso fatto di impegno, sfide e grandi soddisfazioni. Un pensiero speciale va alla città di Catanzaro e alla sua gente, che mi ha accolto con un calore e un affetto che vanno ben oltre il campo da gioco. Ogni incontro, ogni parola di incoraggiamento, ogni gesto di vicinanza mi hanno fatto sentire parte di una grande famiglia”, si legge.

“Un grazie enorme alla curva Capraro e a tutti i tifosi che ci hanno sempre spinto con tanta passione, soprattutto nei momenti più importanti come il derby e la corsa ai playoff. Il vostro tifo è stato la nostra carica, la spinta che ci ha fatto dare sempre il massimo in campo. Voglio dedicare un pensiero speciale a tutte le persone che lavorano per il Catanzaro: dai direttori, a tutte le persone che lavorano in sede, allo staff sanitario, ai magazzinieri. Infine, ci tengo a ringraziare il responsabile settore giovanile Carmelo Moro per essere stato un punto di riferimento in ambito lavorativo e un amico vero. Spero di aver lasciato un segno positivo e di aver contribuito a costruire qualcosa di bello per il futuro. Auguro a tutto l’ambiente giallorosso le gioie sportive che gli spettano, perché chi ama così la propria squadra ha il diritto di sognare in grande. Mister Caserta”.