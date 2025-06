Catanzaro, laboratorio di scrittura creativa con Domenico Dara nella Biblioteca Comunale De Nobili

StrettoWeb

Una giornata dedicata a chi ha una storia nel cassetto e sogna di trasformarla in un libro. L’occasione sarà offerta dal laboratorio di scrittura creativa curato dall’autore calabrese Domenico Dara e in programma sabato 28 giugno, dalle ore 14, nella Biblioteca comunale De Nobili di Catanzaro.

Un’iniziativa condivisa dall’Assessorato alla Cultura e che rientra tra le attività collaterali del Premio letterario Città di Girifalco, con la direzione artistica dello stesso Dara, che propone un’importante occasione per promuovere la cultura letteraria nel territorio e per dare visibilità a scrittori emergenti o affermati. Il laboratorio previsto in Biblioteca offrirà l’occasione per apprendere alcune nozioni basi di scrittura creativa, partendo anche dall’esperienza dell’autore che, con i suoi libri, ha raccolto l’apprezzamento dei lettori e il riconoscimento della critica. La partecipazione è gratuita, massimo 15 iscritti. Per informazioni e adesioni è possibile telefonare al numero 3773690154 o inviare una mail a comunedigirifalco1@gmail.com.

Domenico Dara, dopo aver trascorso l’infanzia e l’adolescenza a Girifalco, in Calabria, ha studiato a Pisa, laureandosi con una tesi sulla poesia di Cesare Pavese. Ha esordito con Breve trattato sulle coincidenze, nel 2014, opera prima già finalista al Premio Calvino, e insignita del Premio Palmi, Premio Viadana, Premio Corrado Alvaro e Premio Città di Como. Nel 2016 ha pubblicato Appunti di meccanica celeste, seguito dai titoli più recenti Malinverno e Liberata.