Catanzaro, isola pedonale su Corso Mazzini | INFO

Oggi pomeriggio, sabato 14 giugno, su Corso Mazzini sarà vigente l’isola pedonale. In particolare, la chiusura al traffico è prevista dalle 17.30 alle 21 nel tratto compreso tra Piazza G. Garibaldi (Complesso San Giovanni) e Piazza Cavour. Dalle ore 16 alle ore 21, divieto di sosta con zona rimozione, ambo i lati, lungo l’area del centro storico interessata dalla chiusura del traffico.

Domani, domenica 15 giugno, giornata conclusiva della manifestazione Beer Fest in programma nell’area di Piazza Prefettura, dalle 19 alle 24 verrà chiuso al transito il tratto di Corso Mazzini tra Piazza Garibaldi e la Basilica dell’Immacolata. L’accesso sarà consentito solo da via Settembrini e via San Nicola, con divieto di circolare dall’intersezione di Via Raffaelli e Via Spasari.