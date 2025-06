Catanzaro, al Dulbecco parte un progetto sperimentale sulle liste d’attesa

StrettoWeb

Parte all’Azienda ospedaliero-universitaria “Renato Dulbecco” di Catanzaro un progetto sperimentale finalizzato alla riduzione delle liste d’attesa. Nell’ambito dell’iniziativa, i pazienti avranno la possibilità di effettuare esami diagnostici anche nei giorni del fine settimana, ovvero il sabato e la domenica. L’intervento, fortemente voluto per rispondere in modo concreto all’annosa problematica delle attese prolungate per visite ed esami, rappresenta una delle iniziative più significative messe in campo negli ultimi mesi nella sanità calabrese.

L’apertura degli ambulatori nei giorni festivi consentirà di sfruttare appieno le strumentazioni e le risorse già disponibili, evitando il sottoutilizzo delle apparecchiature e ottimizzando al massimo i percorsi diagnostici.