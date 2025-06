Catanzaro, due gravi incidenti stradali in pochi minuti rovinano il 2 giugno: 8 feriti trasportati in ospedale, tra loro un bambino

StrettoWeb

Nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 15:30 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro è intervenuta per un incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 280, in direzione Catanzaro, nei pressi dello svincolo per il Comune di Settingiano.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte due autovetture. Sei le persone ferite, tra cui un bambino, e una persona risultava incastrata all’interno dell’abitacolo sul lato conducente. Quest’ultima è stata estratta grazie all’intervento del personale VF e affidata alle cure del personale sanitario del 118. Tutti i feriti sono stati trasportati presso le strutture ospedaliere di Catanzaro.

Successivamente, alle ore 16:00 circa, la stessa squadra è stata tempestivamente dirottata su un secondo incidente avvenuto a poca distanza dal primo, sempre lungo la SS 280. In questo secondo sinistro sono rimaste coinvolte quattro autovetture.

Il bilancio complessivo dei due incidenti è di otto persone ferite, trasportate in ospedale tra Catanzaro e Lamezia Terme.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, la Polizia Stradale per i rilievi del caso, e personale ANAS per la gestione del traffico. Al momento si segnala la chiusura temporanea di una corsia al fine di consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza delle vetture coinvolte.