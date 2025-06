Catanzaro, il concerto in memoria di Otello Profazio | INFO

StrettoWeb

“Stasera, il chiostro del Complesso San Giovanni si trasformerà nel luogo in cui le musiche popolari e i diversi dialetti calabresi si incontrano grazie al festival Cuore Cantastorie. Catanzaro dedicherà il primo tributo ufficiale ad un grande artista come Otello Profazio, scomparso due anni fa, che ha portato in giro per il mondo la cultura e l’identità calabrese. Il concerto di stasera – ad ingresso gratuito con inizio alle 21.30 – vuole ricordare e celebrare la sua eredità artistica attraverso le canzoni che i cantastorie – Rocco Jenco, Nino Racco, Biagio Accardi, Nando Brusco, Fulvio Cama -rivisiteranno a modo loro, tutti insieme per la prima volta sul palco, grazie all’intuizione e alla sensibilità di Francesca Prestia, mente e cuore del festival giunto alla quarta edizione“. È quanto dichiarato dall’assessore al Turismo del Comune di Catanzaro, Vincenzo Costantino.

“L’amministrazione comunale ha voluto supportare la manifestazione, credendo molto nell’impatto che un percorso di riscoperta e valorizzazione delle nostre tradizioni e radici popolari può avere nella promozione del territorio. Accanto alle iniziative più sperimentali, che hanno animato un ricchissimo mese di maggio, altrettanta centralità, nella nostra visione di città, rivestono anche progetti come Cuore Cantastorie che contribuiscono a mantenere vivo il legame con ciò che di più autentico la nostra terra custodisce.

Un impegno rivolto, in modo particolare, al coinvolgimento dei più giovani anche attraverso una piccola idea accattivante come il gioco interattivo – raggiungibile al link https://app.cuorecantastorie.it/ – che propone un percorso nel centro storico alla scoperta di storie e memorie di Catanzaro, offrendo un gustoso regalo a chi completerà il viaggio. L’invito, dunque, è quello di partecipare ad un momento culturale che sarà ancora una volta un’opportunità di vivere il senso di comunità e fare aggregazione“, conclude.