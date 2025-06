Catania, al via la stagione estiva del teatro Bellini

StrettoWeb

Cresce l’attesa per il ricco calendario di “Bellezza, Belcanto, Bellini”, la rassegna estiva promossa dal Teatro Massimo Bellini di Catania, giunta alla sesta edizione. Un progetto artistico che coniuga alta musica, valorizzazione dei luoghi storici e promozione culturale del territorio, portando il Teatro anche al di fuori della sua sede storica per incontrare pubblici diversi nelle suggestive cornici architettoniche della Sicilia orientale. Altrettanto importante è sottolineare che si tratta di una rassegna inclusiva, in gran parte ad ingresso libero e per il resto accessibile anche alle fasce di pubblico non abbiente.

La nuova edizione prenderà il via il 15 giugno alle ore 20.30 con un concerto sinfonico al Teatro Sangiorgi (al costo di soli 5 euro a biglietto), per poi proseguire il 21 giugno con un concerto di musica sacra che si terrà con accesso gratuito nella Chiesa del Carmine. Gli appuntamenti continueranno fino a luglio, articolandosi tra il centro storico di Catania e luoghi in decentramento, fino a raggiungere anche Siracusa, in occasione del ventennale dell’inserimento del Val di Noto tra i siti del World Heritage List dell’Unesco.

“Il Teatro Massimo Bellini rinnova il suo impegno nel rendere la musica accessibile a tutti”

“Con “Bellezza, Belcanto, Bellini” – dichiara il Sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano – il Teatro Massimo Bellini rinnova il suo impegno nel rendere la musica accessibile a tutti, promuovendo una stagione estiva capace di far dialogare la tradizione lirico-sinfonica con i luoghi più rappresentativi del patrimonio culturale. Non solo nel territorio etneo ma altresì in decentramento a favore delle province limitrofe. In questa sesta edizione assume un significato profondo la tappa a Siracusa, voluta per celebrare i vent’anni del riconoscimento Unesco del Val di Noto quale Patrimonio dell’umanità: un ponte ideale tra le arti e i territori, tra bellezza e memoria”.

A inaugurare la stagione sarà domenica 15 giugno alle 20.30 al Teatro Sangiorgi un concerto sinfonico di grande suggestione. A dirigere l’orchestra del Teatro Massimo Bellini sarà Antonino Manuli, che ripercorrerà un programma ricco di suggestioni letterarie e musicali, in un ideale omaggio al romanticismo europeo.

Il concerto si aprirà con la Sinfonia da “I Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo Bellini, un tributo al grande compositore catanese da parte della sua città. L’opera, ispirata alla tragica vicenda shakespeariana, è permeata da un lirismo elegante e da una scrittura orchestrale raffinata. La sinfonia introduttiva colpisce per la sua drammaticità e densità espressiva, anticipando l’atmosfera tragica della vicenda.

Seguirà l’Ouverture-fantasia “Romeo e Giulietta” di Pëtr Il’ič Čajkovskij, capolavoro romantico che traduce in musica la passione tragica dei celebri amanti di Verona. Composta nel 1869 e più volte rivista, l’ouverture si distingue per l’alternanza tra il dramma e il lirismo, culminando in uno dei più struggenti temi d’amore della storia della musica.

A chiudere il programma sarà la Sinfonia n. 9 in mi minore “Dal Nuovo Mondo” op. 95 di Antonín Dvořák, composta nel 1893 a New York. È una creazione colossale e allo stesso tempo intima, che fonde magistralmente lo stile europeo con suggestioni americane, spiritual e folklore afroamericano. Il celebre “Largo” del secondo movimento è un inno alla nostalgia e alla speranza, diventato uno dei brani più iconici del repertorio sinfonico.

Il secondo appuntamento della rassegna, in programma il 21 giugno alle 20:00 nella Chiesa del Carmine, sarà interamente dedicato alla musica sacra. Protagonista il Coro del Teatro Massimo Bellini, diretto dal maestro Luigi Petrozziello, con Gianbartolo Porretta al pianoforte. Un percorso intenso e profondo che attraversa secoli di devozione e spiritualità, dal barocco al tardo romanticismo, mettendo in luce la ricchezza espressiva del repertorio corale sacro. In locandina musiche di Liszt, Pergolesi, Puccini, Bach, Mozart, Händel.

“Bellezza, Belcanto, Bellini” conferma così la sua vocazione a fare da trait d’union tra musica, territorio e comunità, con il Teatro Massimo Bellini nel ruolo di ambasciatore culturale dell’identità siciliana.