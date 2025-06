Catania si prepara al ritorno del Lungomare Fest: ricco programma di eventi e zona chiusa al traffico | INFO

StrettoWeb

Il Lungomare Fest torna a Catania domenica 15 giugno, in occasione della giornata nazionale dello sport, con un ricco ventaglio di iniziative sul litorale che sarà chiuso al traffico dalle ore 10 alle 19, nel tratto compreso tra piazza Europa e piazza Mancini Battaglia. La giornata sarà soprattutto all’insegna delle manifestazioni sportive promosse dal Coni, ma gli ampi spazi fronte mare potranno essere vissuti in libertà e sicurezza per attività all’aria aperta, passeggiate a piedi in bici o monopattino, visite ai mercatini, partecipazione a proposte culturali o di solidarietà. Le casette dei tradizionali mercatini dell’artigianato, promossi dalla Direzione comunale Attività produttive, saranno presenti sul marciapiede del lungomare, da piazza Franco Battiato (ex Nettuno) fino a poco prima di piazza del Tricolore.

Nella mattinata, dalle ore 9 alle 13, l’Autobooks della direzione Cultura del Comune stazionerà in prossimità del Monumento ai Caduti per l’iniziativa “Leggi o scambia i tuoi libri con attività di book crossing” in collaborazione con Amts. Le attività sportive promosse dal Coni, comitato Sicilia, per la Giornata nazionale dello Sport , sono in programma sul litorale dalle ore 10 alle 13 con il clou di diverse esibizioni in piazza Franco Battiato (ex Nettuno). Le iniziative, organizzate dalle Federazioni sportive nazionali e da enti di promozione dello sport , sono dedicate a diverse discipline: Arti Marziali; Atletica Leggera; Badminton; Bastone siciliano; Bocce; Calcio; Cinofilia; Hockey su prato; LaserRun; Mini Golf; Nordic Walking; Offball; Pallacanestro; Pallavolo; Parkour; Pattinaggio Artistico; Pattinaggio su strada; Pickleball; Rubgy; Softair; Survivor; Tamburelli; Tennis.

Dalle ore 10, con partenza e arrivo in piazza Sciascia, il Comitato A.N.D.O.S. proporrà CamminAndos, una camminata a supporto della prevenzione oncologica. Alle 10.45 è prevista la Corsa del Ricordo, manifestazione di corsa su strada promossa da Fidal e curata dall’ASI. Dalle ore 10 alle 19, di fronte a via Del Rotolo, l’iniziativa di solidarietà “La musica: un dono solidale”, con banchetti di Pesca di Beneficenza per bambini e adulti, ma anche screening pressorio e glicemico, attività di sensibilizzazione e informazione, con la presenza di artisti di strada, a cura dell’Associazione “Un Battito e un Respiro” . In piazza Franco Battiato, a partire dalle ore 17.30, Balli swing (Lindy Hop, Charleston, Balboa, Shag e Slow Bal) a cura della scuola “Sicily in Swing”.