Catania, furiosa lite su bus Amts finisce a coltellate: ferito un passeggero

Un uomo è stato ferito con una coltellata durante una lite scoppiata tra due passeggeri su un autobus di linea urbana dell’Amts di Catania. La vittima, portata in ospedale, è stata medicata e giudicata guaribile in sette giorni. L’aggressore, uno straniero, è stato bloccato e portato via da agenti delle Volanti della Questura. La sua posizione è al vaglio della Procura.

L’aggressore è un 28enne colombiano che è stato arrestato dalla polizia per lesioni personali aggravate. Agenti della squadra Volanti della Questura erano intervenuti dopo la segnalazione sulla linea di emergenza fatta da un’autista dell’Atms di un uomo accoltellato sull’autobus da un altro passeggero. All’arrivo della polizia il 28enne era ancora seduto nel mezzo pubblico. Alla vista degli agenti ha tentato la fuga, ma è stato bloccato. Sul sedile davanti lui, nascosto tra alcuni fazzoletti, c’era il coltello utilizzato per l’aggressione ancora sporco di sangue.

Il ferito, un catanese di 26 anni, portato al pronto soccorso per ricevere le prime cure, ai poliziotti ha raccontato che durante il tragitto aveva chiesto al 28enne, che si era seduto accanto a lui, di smettere di gridare ed essere molesto con gli altri passeggeri. Per tutta risposta l’uomo avrebbe improvvisamente preso dalla tasca un coltello, colpendolo alla gamba per poi tentare di colpirlo al collo. La vittima era riuscita schivare il secondo colpo, venendo, tuttavia, colpita con la lama alla spalla. Il 28enne è stato trattenuto in stato di arresto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa di essere giudicato per direttissima.