Catania, Enrico Foti è il nuovo rettore dell’Università

L’università di Catania ha il suo nuovo rettore: è il professore Enrico Foti. E’ stato lui a spuntarla su Pierfrancesco Veroux, unico rivale rimasto in competizione dopo il ritiro di Ida Nicotra e Salvatore Baglio. Foti, che già in passato aveva tentato la corsa al rettorato, a spoglio ancora non ultimato aveva già raggiunto il quorum previsto di 861 voti. Lo scrive il sito lasicilia.it che ha seguito lo spoglio. Al secondo turno di oggi, che si è concluso alle 19, si sono recati alle urne, quattro in totale divise tra il Palazzo centrale di Piazza Università e il Dipartimento di Matematica alla Cittadella, 1273 docenti e studenti su 1448, pari a 87,91%, e 844 su 1146 lavoratori tecnico-amministrativi, con una affluenza pari al 73,65%.