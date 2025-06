Catania, Ekipe Orizzonte regina d’Italia: vince il 25° Scudetto di Pallanuoto femminile, il 6° di fila

StrettoWeb

L’Ekipe Orizzonte si conferma regina ed è campione d’Italia per la venticinquesima volta nella sua storia. È il sesto scudetto consecutivo per le catanesi di Martina Miceli e della presidente-giocatrice Tania Di Mario. Alla “Nesima” le rossazzurre battono 7-5 la SIS Roma in gara 3 e chiudono per 2-1 un’entusiasmante serie. Finale tra due formazioni protagoniste di un duello ad altissimo livello tecnico ed emotivo. Presente in tribuna il commisario tecnico del Setterosa Carlo Silipo. Le etnee trionfano dimostrando solidità difensiva e lucidità offensiva. Sfuma il sogno del primo scudetto per la SIS Roma di Marco Capanna, avversaria che ha messo in vasca qualità, cuore e tenacia. Martedì le giallorosse avevano ristabilito la parità nella serie grazie al 9-7 in gara 2 al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia con la doppietta decisiva di Chiappini nel finale. Nel primo round alla “Nesima”, invece, le rossazzurre si erano imposte con un netto 13-6.

Resta positiva la stagione della squadra capitolina, che lo scorso 22 febbraio ha conquistato la Coppa Italia Unipol superando 10-7 proprio le catanesi. Emozioni per l’ultima partita della carriera agonistica del capitano e totem giallorosso Domitilla Picozzi, quattro Coppe Italia e con il Setterosa bronzo europeo a Spalato 2022 e argento iridato a Fukuoka 2023. La dottoressa in Medicina e Chirurgia si dedicherà a tempo pieno alla specializzazione. L’Ekipe Orizzonte e la SIS Roma, rispettivamente prima e seconda nella regular season, si affrontavano nella finale scudetto per la terza volta. Nella stagione 2018/2019 successo etneo per 6-3 nell’epilogo della Final Six; nella stagione 2022/2023 L’Ekipe si aggiudicò la serie 3-1.

L’EKIPE ORIZZONTE-SIS ROMA 7-5

L’EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan, T. Di Mario, G. Viacava 1, M. Giuffrida, D. Bettini 2, C. Andrews 3, C. Tabani, G. Gagliardi 1, E. Hardy, A. Longo, M. Leone, G. Condorelli, R. Jutte. All. Miceli.

SIS ROMA: O. Sesena, E. Zaplatina, A. Gual Rovirosa, A. Aprea, C. Ranalli 3, I. Chiappini 1, D. Picozzi, L. Di Claudio, L. Papi, S. Centanni, A. Cocchiere 1, S. Carosi, G. Bottiglieri, G. Aprea. All. Capanna.

Arbitri: Ferrari e Calabrò.

Note: parziali 2-0, 2-1, 2-1, 1-3. Uscite per limite di falli Jutte (O) a 1’59 del quarto tempo, Leone (O) a 3’01 del quarto tempo, Picozzi (S) a 6’01 del quarto tempo e Cocchiere (S) a 6’50 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Orizzonte 3/12 e SIS Roma 2/12 + un rigore. In porta Condorelli (O) e Sesena (S). Condorelli (O) para un rigore a Ranalli a 2’00 del secondo tempo. Spettatori 600 circa. In tribuna il commissario tecnico del Setterosa Carlo Silipo.

I complimenti del presidente Paolo Barelli

“Desidero rivolgere i complimenti a L’Ekipe Orizzonte per il titolo italiano, il sesto consecutivo e venticinquesimo della squadra siciliana. Questo dimostra l’ottimo lavoro del presidente Tania Di Mario, ancora riferimento in vasca, e dell’allenatrice Martina Miceli che, dopo epocali vittorie da giocatrici, continuano a conseguire successi fuori della vasca: esempio di professionalità, passione e progettualità. Complimenti allo staff, ai dirigenti e alle giocatrici. Così come alla SIS Roma, cui va il plauso per aver combattuto fino alla fine nella serie finale, confermandosi squadra di vertice dopo aver vinto la Coppa Italia. Colgo l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le società e alla pallanuoto italiana che ha affrontato con entusiasmo, idee e sacrifici un’altra stagione impegnativa dimostrando ulteriormente di continuare ad essere riferimento per il movimento internazionale grazie al lavoro piramidale, che coinvolge la base quanto il vertice”.

Il post gara

“Orgogliosa delle mie ragazze, della mia società che quest’anno ha fatto scelte importanti – commenta il tecnico de L’Ekipe Orizzonte Martina Miceli – Sapevamo che per vincere quest’anno avremmo dovuto dare qualcosa in più e così è stato. Oggi abbiamo giocato benissimo in difesa con Aurora (Condorelli ndr) che è stata strepitosa. Dopo la prestazione brutta in gara due, oggi non era facile resettare e giocare bene. La vittoria più bella è la prossima; da domani mattina penseremo alla prossima stagione”.

Così la calottina numero 4 de L’Ekipe Orizzonte Giulia Viacava: “Si è vista questo pomeriggio una grandissima squadra che ha messo in acqua rabbia e voglia di vincere. Oggi era obbligatorio non sbagliare. Ci godiamo una meritata festa e poi penseremo al futuro”. “Bastava giocare bene, unite e di squadra – chiosa Tania Di Mario – Sapevo che il gruppo oggi avrebbe reagito. Un grazie va a tutta la società e agli sponsor che ci permettono di essere qua. Complimenti anche alla SIS Roma che ha disputato una bellissima finale scudetto”.

“Meriti a L’Ekipe Orizzonte – dichiara l’allenatore della SIS Roma Marco Capanna – Abbiamo dato tutto quello che era necessario per arrivare fin qui e giocarcela alla pari. Sono molto orgoglioso delle ragazze. È stata una stagione positiva e non banale. Se avessimo vinto anche lo scudetto oltre alla Coppa Italia sarebbe stata straordinaria. Ci abbiamo creduto. Le parole del capitano giallorosso Domitilla Picozzi: “Sono onorata di aver fatto parte di questa squadra. Oggi abbiamo dimostrato di avere un cuore grande. Abbiamo sbagliato molto in attacco ma non abbiamo mai mollato. Sono sicuro che prima o poi la SIS Roma vincerà il campionato. Voglio ringraziare questo mondo che mi ha dato tanto: la mia carriera finisce qui ma sarò sempre tifosa della SIS Roma”.

“Queste sono partite in cui non bisogna sbagliare nulla – afferma la calottina numero 5 Chiara Ranalli – Noi abbiamo approcciato male la gara e ci siamo svegliate tardi. Ci portiamo a casa esperienza, con la speranza di non commettere più certi errori in futuro. Vince il campionato chi sbaglia di meno e l’Orizzonte ha meritato”.

Finali

Finale scudetto

Gara 1 – Sabato 24 maggio

L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma 13-6 – tramessa in diretta su Raisport HD

SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 9-7 – trasmessa in diretta su Raisport HD

L’Ekipe Orizzonte-SIS Roma 7-5 – trasmessa in diretta su Raisport HD

Gara 1 – Sabato 24 maggio

Rapallo Pallanuoto-Pallanuoto Trieste 13-8

Pallanuoto Trieste-Rapallo Pallanuoto 9-11

Albo d’oro

1985 Volturno

1986 Volturno

1987 Volturno

1988 Volturno

1989 Volturno

1990 Volturno

1991 Volturno

1992 Orizzonte Catania

1993 Orizzonte Catania

1994 Orizzonte Catania

1995 Orizzonte Catania

1996 Orizzonte Catania

1997 Orizzonte Catania

1998 Orizzonte Catania

1999 Orizzonte Catania

2000 Orizzonte Catania

2001 Orizzonte Catania

2002 Orizzonte Catania

2003 Orizzonte Catania

2004 Orizzonte Catania

2005 Orizzonte Catania

2006 Orizzonte Catania

2007 Fiorentina WP

2008 Orizzonte Catania

2009 Orizzonte Catania

2010 Orizzonte Catania

2011 Orizzonte Catania

2012 Pro Recco

2013 Rapallo Pallanuoto

2014 Mediterranea Imperia

2015 Plebiscito Padova

2016 Plebiscito Padova

2017 Plebiscito Padova

2018 Plebiscito Padova

2019 Ekipe Orizzonte

2020 Non assegnato

2021 Ekipe Orizzonte

2022 Ekipe Orizzonte

2023 Ekipe Orizzonte

2024 Ekipe Orizzonte

2025 Ekipe Orizzonte